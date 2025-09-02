eDreams asegura que no lleva a cabo "ninguna actividad directa o indirecta" en territorios palestinos ocupados

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

eDreams Odigeo ha asegurado que no lleva a cabo "ninguna actividad directa o indirecta" en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) o desde ellos, según ha confirmado a Europa Press.

La agencia de viajes 'online' fue incluida en una lista de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) de 2023 sobre empresas que ofrecen servicios en tales zonas, de la que se espera una pronta actualización.

"Dado que nuestras plataformas no ofrecen alojamientos en estos territorios específicos, confiamos en que este asunto se resolverá con prontitud y que se reflejará en la lista actualizada prevista en las próximas semanas", ha añadido la compañía en un comunicado.

Además, desde eDreams han confirmado el mantenimiento de "un diálogo constructivo" con la Acnudh, así como con diversas ONGs, con el objetivo de "aclarar" su postura y "demostrar por qué su inclusión en la lista no era aplicable" a la empresa.

La mayor protesta reciente tuvo lugar el pasado 8 de julio, cuando la entidad activista BDS Madrid se concentró en el lugar de la celebración de la junta general de accionistas de eDreams para denunciar "la complicidad directa de esta empresa española con el régimen de ocupación, colonización y apartheid que Israel impone al pueblo palestino".

Este martes, eDreams comunicó sus resultados correspondientes al primer trimestre fiscal de 2026, en los que obtuvo un beneficio neto de 13,6 millones de euros, frente a las pérdidas de 1,2 millones del mismo periodo del pasado ejercicio, gracias al impulso del modelo de suscripción Prime, que creció un 20% interanual.