eDreams ganó 40,3 millones hasta septiembre, casi diez veces más, y mantiene previsiones para su año fiscal

Archivo - Edreams Odigeo. - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

eDreams Odigeo registró un beneficio neto de 40,3 millones de euros entre enero y septiembre de su año fiscal 2026, finalizado el 31 de diciembre, lo que supone supone una cifra casi 10 veces mayor frente a los 4,1 millones del mismo periodo del pasado ejercicio, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A finales de 2025, la compañía anunció una nueva hoja de ruta estratégica que prevé crecer un 15-20% anual de miembros prime entre los ejercicios fiscales 2028 y 2030, con el objetivo de superar los 13 millones en 2030, desde los 7,8 millones actuales, un objetivo que superaría en un 40% el consenso de los analistas.

Por ello, se encuentra actualmente en una fase de inversión, centrada en nuevos segmentos de productos como el sector ferroviario, la expansión internacional en nuevos mercados y el despliegue de cuotas mensuales y trimestrales flexibles para la suscripción anual.

En este contexto, desde la agencia de viajes 'online' señala que esta transición de un modelo de negocio tradicional centrado en vuelos a una plataforma de viajes completamente diversificada impacta en las métricas a corto plazo, por las inversiones y el cambio a las cuotas mensuales.

"Esta fase de inversión planificada y de alta convicción es una decisión deliberada para capitalizar nuestro modelo único y capturar una cuota aún mayor del mercado global", ha destacado su CEO, Dana Dunne.

De vuelta con los resultados, en términos ajustados, eDreams ganó 63,8 millones de euros en sus primeros nueve meses, cuatro veces más que los 14,5 millones de euros del periodo anterior.

Además, los ingresos crecieron un 3% en el periodo, hasta los 502,8 millones de euros. Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) 'cash' de eDreams registró 126,7 millones de euros (+2%), mientras que el Ebitda ajustado se disparó un 74%, hasta totalizar 138,4 millones de euros.

El número de suscriptores Prime alcanzó los 7,73 millones a finales de enero de 2026, lo que supone un aumento interanual del 13%, con X millones de nuevos miembros netos. En los primeros nueve meses, se registraron 468.000 altas netas. Así, los ingresos relacionados con Prime representan ya el 75% del margen sobre ingresos 'cash', un aumento de ocho puntos porcentuales en solo un año.

De cara al ejercicio fiscal 2026 completo, la previsiones de eDreams se mantienen o, incluso, puede superarse: alcanzar 7,9 millones de suscriptores, 172,9 millones de euros de Ebitda ajustado y 155 millones de euros en Ebitda 'Cash'.

Además, eDreams finalizó recientemente un programa de recompra tras adquirir un 3% del capital y se encuentra inmerso en otro, con el mismo importe máximo que el anterior, 20 millones de euros. Ambos tienen la finalidad de reducir capital mediante la amortización de los títulos adquiridos.

La compañía también mantiene su compromiso de recompra de acciones por valor de 100 millones de euros hasta septiembre de 2027. En el tercer trimestre se han invertido 23 millones de euros en recompras y, a fecha de 3 de febrero, se han amortizado 12 millones de acciones (9,4% del capital social).