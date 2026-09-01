eDreams reduce su beneficio en su primer trimestre fiscal hasta los 200.000 euros por el aumento de costes

Archivo - Dana Dunne, CEO de eDreams - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

eDreams registró un beneficio neto de 200.000 euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2027, finalizado el 30 de junio, cifra muy inferior a las ganancias de 13,6 millones de euros del mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes la compañía.

La caída del beneficio se produce en plena fase de inversión de la empresa, que está aumentando los costes de captación de clientes y destinando recursos a la expansión geográfica y a nuevas categorías de producto con el objetivo de acelerar el crecimiento de su negocio de suscripción Prime.

De hecho, Prime se mantuvo como el principal motor de crecimiento de eDreams en su primer trimestre fiscal, alcanzando los 8,1 millones de suscriptores, un 8% más que un año antes, tras sumar 173.000 altas netas durante el trimestre.

Los ingresos de Prime crecieron un 1%, hasta los 128,4 millones de euros, mientras que los ingresos totales alcanzaron los 165,5 millones, un 4% menos que el mismo trimestre de su anterior ejercicio.

Por su parte, el resultado bruto de explotación ajustado (Ebitda ajustado) se situó en 28,9 millones de euros, mientras que el Ebitda Cash alcanzó los 23 millones, con descensos del 41% en ambos casos. No obstante, la compañía destaca que estas cifras son superiores a las estimaciones del mercado y acordes con la fase de inversión prevista.

El beneficio neto ajustado de eDreams se situó en su primer trimestre fiscal en 4,7 millones de euros, cifra un 80% inferior a los 23,6 millones de euros contabilizados en el mismo trimestre del año previo.

Para el conjunto del ejercicio fiscal 2027, eDreams mantiene su objetivo de alcanzar los 8,5 millones de miembros Prime y sumar 600.000 nuevos suscriptores netos.

La compañía prevé un Ebitda ajustado de 167 millones de euros antes de inversiones y un Ebitda Cash de 115 millones después de éstas, con la expectativa de que vuelva a crecer interanualmente a partir del cuarto trimestre.

A largo plazo, eDreams mantiene su hoja de ruta para alcanzar los 13 millones de suscriptores Prime en marzo de 2030 y superar los 270 millones de euros de Ebitda Cash.

A finales de 2025, la agencia de viajes 'online' anunció una nueva hoja de ruta estratégica para crecer un 15%-20% anual de miembros Prime entre los ejercicios fiscales 2028 y 2030, con el objetivo de superar los 13 millones en 2030, además de un Ebitda 'Cash' de más de 270 millones de euros.