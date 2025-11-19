Eduardo Romero se incorpora al consejo de administración de Auren

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Auren, firma española especializada en la prestación de servicios profesionales a nivel global de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, ha anunciado la incorporación de Eduardo Romero, socio de la división de Consultoría desde 2012, al consejo de administración de la firma.

Romero cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el ámbito de la consultoría, y desde hace más de dos décadas forma parte de Auren, donde en los últimos 13 años ha desarrollado su carrera como socio en la división de Estrategia y Procesos, ha informado la compañía en un comunicado.

Es licenciado en Biología, especialidad Biotecnología, por la Universidad Complutense de Madrid y posee un Máster en Gestión de Calidad Total por la ETSII de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, es auditor líder ISO 9001 e ISO 14001 reconocido por IRCA. En el ámbito académico, ha sido profesor durante ocho años en el Máster en Gestión de Calidad y en la Cátedra Madrid Excelente de la Universidad Rey Juan Carlos.

Romero se incorpora al Consejo en sustitución de Javier Cantera, quien ha ejercido de presidente de la división de Consultoría, un área que ha crecido un 66% en los últimos cinco ejercicios.

"Su liderazgo humanista, unido a un profundo conocimiento técnico, ha contribuido de forma decisiva a consolidar el posicionamiento de Auren en este ámbito", ha señalado la empresa, que ha apuntado que Cantera continuará vinculado a la firma como miembro del Consejo Asesor y participando activamente en distintos proyectos.

El presidente de Auren, Mario Alonso, ha agradecido a Cantera "su dedicación y liderazgo" y ha afirmado que "su visión, compromiso y su contribución a consolidar la cultura humanista de Auren han sido decisivos para el crecimiento de la firma".

Además, ha dado la bienvenida al Consejo a Romero, cuyo "conocimiento, experiencia y capacidad de gestión representan un paso adelante en la consolidación y el futuro de la firma. "Su liderazgo, centrado en las personas, refuerza la continuidad y la proyección de Auren en los próximos años, aportando un enfoque humano que resulta especialmente valioso en la actualidad. Este relevo supone, además, un cambio generacional que garantiza la solidez y el crecimiento de la firma", ha señalado.

Por su parte, Romero ha afirmado asumir el nuevo reto con "enorme ilusión y responsabilidad". "Formar parte del Consejo de Administración de Auren es una oportunidad para seguir contribuyendo al crecimiento de la firma y a su vocación de acompañar a clientes, profesionales y sociedad. Afronto esta etapa con el compromiso de sumar, escuchar y aportar para continuar abriendo nuevos caminos de futuro", ha destacado.

"Tras muchos años de recorrido, me siento orgulloso de seguir formando parte de un proyecto apasionante y humano, rodeado de grandes profesionales y mejores personas. Auren es y seguirá siendo mi familia, con la que continuaré colaborando en distintos proyectos y aportando mi experiencia, confiando plenamente en el talento y la visión de las nuevas generaciones que impulsan su crecimiento", ha indicado Cantera.

El Consejo de Administración de Auren queda actualmente formado por Mario Alonso, José Luis Galipienso, Ignacio Irígoras y, desde ahora, Eduardo Romero, junto a David Torralba y Matthias Geyssens, en representación de Waterland. Mario Alonso continuará ejerciendo como presidente de la firma.