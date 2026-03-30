EEUU inicia una investigación contra apuestas bursátiles en los mercados predictivos, según CNN

Archivo - Cartel de Wall Street (Nueva York). - Bryan Smith/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las apuestas realizadas en los mercados predictivos se encuentran bajo investigación de los fiscales de Nueva York por la posibilidad de incumplir las leyes sobre el uso de información privilegiada tras las publicaciones de varios medios de comunicación de grandes movimientos en ciertos mercados después de anuncios o acciones del Gobierno de Estados Unidos, según adelanta la cadena CNN.

Varias fuentes familiarizadas con el asunto han trasladado a CNN que miembros de la unidad de fraude de valores y materias primas de la fiscalía del distrito sur de Nueva York han mantenido una reunión con representantes de la plataforma de predicciones Polymarket con el objetivo de conocer cómo aplicar la legislación vigente a estas prácticas.

"En lo que respecta a los llamados 'mercados de predicción', nuestra Oficina ha dejado claro que diversas leyes, incluidas las leyes sobre uso de información privilegiada, las leyes contra el blanqueo de capitales, las leyes que prohíben la manipulación y diversas leyes contra el fraude, son aplicables a una amplia gama de actividades observadas", ha declarado el portavoz de la fiscalía estadounidense Nicholas Biase a la cadena estadounidense.

Por su parte, la empresa Polymarket no ha hecho comentarios específicos sobre esta reunión aunque ha sostenido que mantienen altos estándares de integridad en el mercado y que colaboran con los organismos reguladores.

Las dudas sobre posibles flujos de información privilegiada sobre anuncios o acciones gubernamentales resuenan tras los análisis de ciertos mercados después de eventos relaciones con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, o la guerra en Irán.

El pasado 23 de marzo, los mercados energéticos registraron operaciones por valor de 580 millones de dólares (unos 500 millones de euros) alrededor de 15 minutos antes de que el inquilino de la Casa Blanca anunciara conversaciones con Irán para resolver el conflicto bélico, lo que provocó el desplome de los precios del petróleo y el gas, según cálculos de 'Financial Times'.