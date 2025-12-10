Elecnor abonará un dividendo de 0,095 euros brutos por acción el 17 de diciembre

Archivo - Recurso de Elecnor - ELECNOR - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Elecnor distribuirá un dividendo bruto de 0,095 euros por acción el próximo 17 de diciembre, a cuenta de los resultados del ejercicio 2025, según ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el consejo de administración de Elecnor ha aprobado un pago de 0,09202006 euros por título, al que se sumarán 0,00251027 euros adicionales por acción.

Tras aplicar la retención del 19%, el importe neto será de 0,07656957 euros por acción.

La fecha límite para negociar las acciones de Elecnor con derecho a dividendo ('last trading date') será el 12 de diciembre; el inicio de cotización exdividendo ('ex date'), el 15 de diciembre; la fecha de registro ('record date'), el 16 de diciembre; y la fecha de pago ('payment date'), el 17 de diciembre de 2025.

La compañía registró un beneficio neto de 80,8 millones de euros en los nueve primeros meses del año, más del doble que los 36,6 millones obtenidos en el mismo periodo de 2024.