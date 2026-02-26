Elecnor gana 110,7 millones en 2025 y recupera los niveles de beneficio previos a la venta de Enerfin

Archivo - Logo de Elecnor - ELECNOR - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grupo Elecnor obtuvo un beneficio neto de 110,7 millones de euros en 2025, lo que representa una caída del 84% con respecto a los 705,2 millones de euros de un 2024 en el que registró unas plusvalías millonarias por la venta de su filial de renovables Enerfín al grupo noruego Statkraft, informó la compañía.

De esta manera, la compañía señaló que con estas ganancias recupera los niveles de beneficio previos a la venta de Enerfín, cuando alcanzó 110,1 millones de euros y cumple con los compromisos adquiridos en su Plan Estratégico 2025-2027 de superar los 100 millones de euros anuales de beneficio y los 4.000 millones de euros de ingresos, con una cifra de negocio de 4.387,3 millones de euros en 2025, un 15% más.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se situó en 267,8 millones de euros a cierre del año pasado, con un incremento del 71,5%.

Durante el año pasado, la empresa ha sido capaz de generar un flujo neto de efectivo de actividades de explotación antes de impuestos de 364 millones de euros, un 11% más que en 2024.

Asimismo, también ha realizado un esfuerzo inversor neto de 104,4 millones de euros, que incluye la incorporación de nuevas sociedades al perímetro del grupo. Cerró 2025 con una posición de caja de 199 millones de euros, frente a los 187,5 millones de euros que logró el curso anterior.

DIVIDENDO.

En lo que se refiere a la retribución a sus accionistas, con cargo al resultado alcanzado en 2025, el grupo propone repartir un dividendo de 44 millones de euros, lo que representa un incremento del 12,4% con respecto al dividendo con cargo al ejercicio 2023 -el dividendo con cargo al ejercicio 2024 estuvo condicionado por la venta de Enerfín- y un 'pay-out' del 40% sobre el resultado del grupo correspondiente al ejercicio 2025, por encima del 'pay-out' de los últimos años, en línea con la política de cuidado al accionista y mejorando notablemente su retribución.

Elecnor señaló que el dividendo ordinario propuesto se enmarca "dentro de un sólido contexto financiero, donde la generación de caja de los negocios y los activos financieros del grupo respaldan el compromiso firme de repartir más de 220 millones de euros en dividendos a lo largo del trienio del Plan Estratégico 2025-2027, evidenciando su clara voluntad de mejorar la retribución a sus accionistas".

Respecto a las previsiones para este 2026, la empresa prevé un desarrollo de sus actividades potenciado por tres grandes tendencias en el ámbito internacional: transición energética y electrificación de la economía; urbanización y digitalización de la sociedad; sostenibilidad medioambiental y social.

En este contexto, Grupo Elecnor reafirma sus objetivos de rentabilidad y generación de caja, contemplados en el Plan Estratégico 2025-2027, continuando con su compromiso de generación de valor compartido con sus accionistas, estimando superar los 220 millones de euros de dividendos en el trienio del plan.