Eli Lilly invertirá más de 855 millones de euros en la India para ampliar sus capacidades productivas

Archivo - Logo de la farmacéutica Eli Lilly. - ELI LILLY - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio estadounidense Eli Lilly invertirá más de 1.000 millones de dólares (855,2 millones de euros) en la India a lo largo de los próximos cinco años para ampliar sus capacidades productivas.

Según ha explicado en un comunicado, levantará una fábrica y un centro de control de calidad en la ciudad de Hyderabad, lo que proporcionará apoyo técnico y supervisará el resto de actividades del grupo en la nación asiática.

"Estamos realizando importantes inversiones para aumentar la capacidad de fabricación y suministro de medicamentos en todo el mundo", ha explicado el vicepresidente ejecutivo y presidente de Lilly International, Patrik Jonsson.

"Esta inversión reafirma nuestra confianza en la India como centro de desarrollo de capacidades dentro de nuestra red global", ha añadido.

La inversión se produce días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase un arancel del 100% a los medicamentos importados de marca o patentados. Sin embargo, esto no tendrá un impacto inmediato en las exportaciones indias dado que la mayoría de las que tienen destino en EE.UU. son genéricos.