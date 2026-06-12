Elon Musk, a punto de convertirse en el primer billonario de la historia con la salida a bolsa de SpaceX

Archivo - FILED - 01 December 2020, Berlin: Elon Musk, head of the space company SpaceX and Tesla CEO, arrives at the Axel Springer Award ceremony. Photo: Britta Pedersen/dpa/Pool/dpa - Britta Pedersen/dpa/Pool/dpa - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

SpaceX ha fijado finalmente un precio de 135 dólares para los 555,6 millones de títulos que la compañía ofrecerá en su inminente salto al parqué, con el que levantará unos 75.000 millones de dólares (64.953 millones de euros) en lo que será la mayor salida a bolsa de la historia, que deja a Elon Musk al borde de alcanzar un patrimonio personal de un billón de dólares (866.000 millones de euros).

Según los cálculos de la revista 'Forbes', el precio fijado para las acciones de SpaceX implica una capitalización de mercado de 1,77 billones de dólares (1,53 billones de euros) para la compañía, elevando en unos 188.000 millones de dólares (162.815 millones de euros) la fortuna del empresario de origen sudafricano, hasta alcanzar una cifra estimada de 982.000 millones de dólares (850.449 millones de euros).

De este modo, dado que en gran medida el patrimonio estimado de Musk depende de las oscilaciones en la cotización de las participaciones que mantiene en sus empresas, si el precio de las acciones de Tesla se mantiene sin cambios y el de los títulos de SpaceX sube a 138,50 dólares cuando comiencen a cotizar este viernes, Musk se convertirá en el primer billonario de la historia.

Alternativamente, la fortuna estimada de Elon Musk también alcanzará el hito del billón de dólares si las acciones de Tesla suben de 399 a 424 dólares por acción y las de SpaceX se mantuvieran en 135 dólares, un escenario que la publicación especializada considera menos probable.

El empresario, que se desempeña como presidente, consejero delegado y director técnico de SpaceX, posee 4.800 millones de acciones del fabricante de cohetes, valoradas en 644.000 millones de dólares (557.728 millones de euros), además de 350 millones de opciones sobre acciones con un precio de ejercicio de 8,40 dólares por acción, valoradas en 44.000 millones de dólares (38.106 millones de euros), lo que le otorga una participación del 38% en la compañía, valorada en 688.000 millones de dólares al precio de la salida a bolsa.

Forbes había valorado la participación estimada del 40% de Musk (antes de la dilución derivada de la oferta pública) en alrededor de 500.000 millones de dólares (595.834 millones de euros).

Asimismo, es dueño de algo más del 10% de Tesla, cuya capitalización bursátil ronda los 1,5 billones de dólares (1,3 billones de euros), valorada en 165.000 millones de dólares (142.896 millones de euros), además de opciones para adquirir otra participación de casi el 8%, valorada en 114.000 millones de dólares (98.728 millones de euros).

Su patrimonio neto se completa con participaciones menores en su empresa emergente de interfaces cerebrales Neuralink y en Boring Company, además de varios miles de millones de dólares procedentes de ventas anteriores de acciones de Tesla, resume la publicación.

LA MAYOR OPV DE LA HISTORIA.

SpaceX confirmó este jueves un precio de 135 dólares para cada una de los 555,5 millones de acciones de la compañía comercializadas en la oferta pública inicial, lo que permitirá a la empresa recaudar 75.000 millones de dólares en un primer momento, aunque las entidades que actuarán como garantes de la transacción podrán vender otros 83,3 millones de títulos, que elevarían el monto de la operación a 86.250 millones de dólares (74.695 millones de euros).

De este modo, SpaceX se convertirá en la mayor salida a bolsa de la historia, superando ampliamente el registro de la petrolera Saudi Aramco, que en 2019 recaudó 29.400 millones de dólares (25.462 millones de euros). Además, con una valoración de más de 1,77 billones de dólares, la compañía pasará instantáneamente a formar parte de las diez mayores cotizadas del mundo.

En la documentación registrada ante la SEC previamente al comienzo de la negociación de sus acciones, SpaceX ha advertido de que Elon Musk poseerá aproximadamente el 91,6% de las acciones ordinarias de Clase B en circulación, así como el 82,4% del poder de voto total (o el 82,3% si los suscriptores ejercen su opción), por lo que la compañía será considerada una "empresa controlada" según las normas de gobierno corporativo de Nasdaq y Nasdaq Texas.

Además, SpaceX ha advertido de que no prevé declarar ni pagar dividendos en efectivo a los titulares de las acciones ordinarias de la compañía "en un futuro próximo", sino que contempla retener las ganancias futuras, si las hubiere, para financiar el crecimiento del negocio, aunque la futura política de dividendos quedará a discreción del consejo de administración y dependerá de las condiciones vigentes en el momento, incluyendo los resultados de operaciones.