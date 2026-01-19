Embraer le compra a Safran el 50% que no controla de su 'joint venture' mexicana de interiores para aviones

Interior de un avión diseñado y fabricado por EZ Air - EZ AIR

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fabricante aeronáutico brasileño Embraer ha cerrado un acuerdo con la francesa Safran para comprarle el 50% que no controla de su 'joint venture' de interiores para aviones, denominada EZAir, según ha informado la compañía gala en un comunicado, si bien no ha indicado el importe de la operación.

EZair se fundó en Chihuahua (México) en 2013 y el acuerdo estipula que la planta en la ciudad mexicana, que emplea a unas 1.100 personas, pasará a ser propiedad exclusiva de Embraer.

Safran ha apuntado que la transacción está sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias habituales en este tipo de operaciones.