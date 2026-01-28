Emirates y Marriott abrirán este año el primer 'lodge' del mundo bajo la marca Ritz-Carlton en Australia

Emirates y Marriott abrirán este año en Australia el primer 'lodge' del mundo bajo la marca Ritz-Carlton - EMIRATES

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Emirates y el grupo hotelero Marriott International han suscrito un acuerdo estratégico para la apertura del 'Emirates Wolgan Valley, a Ritz-Carlton Lodge', cuya inauguración está prevista para mediados de 2026. El proyecto supone el debut mundial de la marca 'The Ritz-Carlton Lodge', un nuevo concepto de alojamiento de lujo integrado en entornos naturales de bajo impacto ambiental.

El complejo se ubicará en una reserva natural de 2.800 hectáreas en la región de las Blue Mountains, en Nueva Gales del Sur (Australia), zona declarada Patrimonio de la Humanidad. La propiedad, de 40 habitaciones, operará bajo el régimen de todo incluido y se posicionará como un activo clave para el turismo premium en la región.

Desde la adquisición del terreno en 2006, Emirates ha invertido un total de 150 millones de dólares australianos (aproximadamente 87,7 millones de euros) en el desarrollo de la propiedad y programas de conservación.

Tras la firma del acuerdo con Marriott, la aerolínea destinará 50 millones de dólares australianos (29,2 millones de euros) adicionales a una fase de renovación integral para adaptar las instalaciones a los estándares de diseño y servicio de The Ritz-Carlton.

El presidente de Emirates Airline, Sir Tim Clark, ha señalado que esta inversión busca convertir el activo en un "motor para el crecimiento económico local", estimando la creación de cerca de 150 puestos de trabajo en la comunidad de Wolgan Valley y el incremento de la actividad para proveedores locales de suministros.

IMPACTO EN EL SECTOR TURÍSTICO REGIONAL

El presidente de Marriott International para Asia-Pacífico, Rajeev Menon, ha subrayado que la alianza une "al mayor hotelero y a la mayor aerolínea internacional del mundo" para revitalizar la oferta de lujo en Nueva Gales del Sur.

El establecimiento se integrará en la red de fidelización Marriott Bonvoy, que cuenta con 260 millones de miembros globales.

El lodge ocupará menos del 2% de la zona protegida y contará con 40 alojamientos con piscina privada. Las instalaciones renovadas incluirán un restaurante exclusivo, sala de vinos, spa, gimnasio y un centro naturalista para actividades de conservación. El acceso al complejo se realizará mediante vehículos 4x4 o servicio de helicóptero.

Este establecimiento reforzará la presencia de la marca The Ritz-Carlton en el mercado australiano, donde ya opera unidades en las ciudades de Perth (inaugurada en 2019) y Melbourne (inaugurada en 2023).