El empleo turístico supera los 2,85 millones de afiliados tras aumentar un 3,5% en octubre

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las afiliaciones en el sector turístico ascendieron a 2.855.255 en el mes de octubre, lo que supone un incremento del 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Turespaña.

En el décimo mes del año, los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en términos absolutos en 96.854 trabajadores. En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que para este mes creció un 2,7% interanual, el empleo turístico supone el 13,2% del total de afiliados.

En octubre, la variación de los afiliados ha sido positiva en todas las ramas turísticas. Así, en hostelería se registra un aumento de 49.020 afiliados (18.399 en los servicios de alojamiento y 30.621 en los servicios de comidas y bebidas) mientras que en agencias de viajes se registra un incremento de 1.691 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento fue de 46.143 trabajadores.

NOTABLE SUBIDA DE ASALARIADOS EN EL SECTOR.

La cifra de asalariados en el sector turístico, una de las variables utilizadas por el Ministerio para evaluar la mejora en la calidad del empleo turístico, y que representa el 82,3% del total de trabajadores afiliados en dicho sector, aumentó un significativo 4,1% en octubre respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado se incrementó tanto en agencias de viajes y operadores turísticos (2,4%) como en hostelería (3,2%), y dentro de ésta, aumentó un 5% en los servicios de alojamiento y un 2,7% en los servicios de comidas y bebidas.

El empleo autónomo en turismo, que representa el 17,7% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 1%. En la actividad de hostelería se aprecia un ligero incremento del 0,4%, y en las agencias de viajes se observa un incremento interanual del 2,7% en el número de autónomos.

En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 67,1% del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en el décimo mes del año un 2,7% en tasa interanual. Este incremento fue debido a aumentos de los asalariados (3,2%) y de los autónomos (0,5%).

AUMENTA EL EMPLEO TURÍSTICO EN TODAS LAS COMUNIDADES

En el mes de octubre el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las comunidades autónomas.

En cifras absolutas, el mayor aumento se dio en Andalucía, mientras que en términos relativos el mayor aumento se dio en Baleares (8,9%), seguida de Andalucía (un 3,8%).