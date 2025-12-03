Empresarios españoles y marroquíes se comprometen a cooperar en la gestión del agua, movilidad y en energía. - CEOE

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de empresas españolas y marroquíes han acordado cooperar en sectores estratégicos para ambos países, como la gestión del agua, la movilidad y la energía, durante el Encuentro Empresarial España-Marruecos celebrado este miércoles.

El encuentro ha sido organizado por CEOE junto a la Secretaría de Estado de Comercio (a través de ICEX España Exportación e Inversiones), la Cámara de Comercio de España y la Confederación General de Empresarios de Marruecos (CGEM).

En esta jornada, que ha supuesto el punto de partida de la XIII Reunión de Alto Nivel España-Marruecos, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha resaltado la necesidad de "fortalecer la alianza de las empresas españolas en sectores que resultan estratégicos para el crecimiento de ambas economías y para hacer frente a los retos de futuro que se plantean a nivel global".

Asimismo, destacó que la alianza tiene "el deber de aprovechar" también en Latinoamérica y África, puesto que "España es una puerta de entrada natural a Europa y un puente a Latinoamérica, mientras que Marruecos lo es para África".

Por su parte, el presidente de la Confederación General de Empresarios de Marruecos (CGEM), Chakib Alj, señaló que la presencia del jefe del Gobierno marroquí y de ministros marroquíes y españoles en este encuentro "marca un nuevo impulso en la colaboración económica y comercial bilateral" entre España y Marruecos.

Alj también se ha referido al "potencial" de desarrollo de la colaboración económica entre ambos países, a que se permita "a las empresas marroquíes y españolas integrarse juntas en nuevos mercados, en este caso africanos y latinoamericanos".

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, centró su intervención en la "excelente relación estratégica" que une a España y Marruecos y que ha permitido consolidar los lazos de vecindad y cooperación entre ambos países, claves para afrontar los retos del sector agrícola y pesquero.

Asimismo, el ministro delegado encargado de la Inversión, la Convergencia y la Evaluación de Políticas Públicas de Marruecos, Karim Zidane, ha insistido en la idea de que España y Marruecos son puentes hacia Latinoamérica y hacia África.

Zidane ha aprovechado el encuentro para anunciar que, el próximo 10 de febrero, Marruecos acogerá el Foro Empresarial Marruecos-España-Portugal.

El acto ha sido clausurado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha querido "felicitar al gobierno marroquí por su ambicioso plan de inversiones para dotarse de una red de infraestructuras que consolide su liderazgo en la región, con el consiguiente beneficio para el tejido empresarial y para sus ciudadanos".

"Un plan en el que nuestras empresas ya están presentes y participando activamente en su desarrollo, especialmente en los ámbitos ferroviario, aeroportuario y portuario", ha destacado.

La última intervención ha corrido a cargo del jefe del Gobierno del Reino de Marruecos, Aziz Akannouch, que ha subrayado la importancia de intensificar los partenariados, poniendo la colaboración entre estados y empresas en el centro. "Somos socios estratégicos", ha afirmado.

Además, ha destacado que España es un inversor clave en la escala de valor industrial y que es necesario abrir las puertas al conjunto del tejido empresarial, no sólo a los grandes inversores.