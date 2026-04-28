Empresas españolas agroalimentarias se promocionan en Montreal, Milán, Shanghái, Guadalajara y Ámsterdam

Archivo - Feria internacional de alimentos y bebidas - FIAB - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 250 empresas españolas de alimentación y bebidas promocionarán sus productos en las cinco grandes ferias internacionales del sector que tendrán lugar durante el mes de mayo como son Sial Canadá (Montreal), Tutto Food Milano (Milán), Sial China (Shanghái), Expo Antad (México) y PLMA (Ámsterdam).

En concreto, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) impulsa, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la participación de estas empresas, según informa en un comunicado.

"La presencia de la industria en estas ferias resulta clave para mejorar el posicionamiento del mercado español en el plano internacional, promoviendo el networking y la creación de nuevas oportunidades y lazos comerciales e impulsando aún más el potencial exportador de la industria de alimentación y bebidas", ha subrayado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.

De esta forma, la primera feria será Montreal, donde se darán cita 21 empresas en torno al pabellón español organizado por la Federación con el apoyo del Ministerio. En 2025, Canadá se situó en el puesto número 23 del ranking de destinos de exportación de España, con un valor de 409,42 millones de euros, consolidándose como un mercado relevante para las exportaciones españolas.

Asimismo, del 11 al 14 de mayo se celebrará la feria Tutto Food Milano, donde se darán cita hasta 30 empresas españolas. Italia se consolida como un mercado estratégico para la industria española de alimentación y bebidas. En 2025, las exportaciones españolas alcanzaron los 6.483,11 millones de euros, situándose como el segundo destino en el ranking exportador, lo que refuerza la relevancia de este tipo de encuentros para seguir impulsando la presencia de las empresas en el país.

Por su parte, entre el 18 y el 20 de mayo, la Federación estará presente en Shanghái en la feria SIAL China, una de las principales citas del sector en el país asiático, donde participarán 22 empresas españolas en el pabellón organizado por FIAB junto a Agricultura, siete de ellas con la colaboración de la Diputación Provincial de Almería.

El objetivo de la presencia española en esta feria es ampliar su proyección internacional en un mercado clave como el chino, que se sitúa en el séptimo puesto del ranking de destinos de las exportaciones españolas con un valor de 1.706,98 millones de euros en 2025.

Las empresas españolas estarán presente del 19 al 21 de mayo en Guadalajara (México) en la feria EXPO Antad, junto a cuatro empresas españolas, en el pabellón agrupado español organizado también con ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Esta cita resulta de gran relevancia para el mercado español, ya que México se posiciona como el principal socio exportador en Latinoamérica fuera de la Unión Europea, ocupando el puesto número 15 en el ranking mundial con exportaciones por valor de 633,87 millones de euros en el pasado año.

Simultáneamente, los días 19 y 20 de mayo se celebrará la PLMA de Ámsterdam, una feria que reúne desde hace casi 40 años al sector de la marca de distribuidor y a la que FIAB acude, una vez más, tras 27 ediciones organizando el pabellón agrupado español y en esta ocasión con 168 empresas, que tendrán la oportunidad de seguir impulsando sus relaciones comerciales en el país y consolidar la presencia de la industria a través de las marcas de distribución.