Las empresas españolas en grupos empresariales concentraron el 67% de ingresos y el 43,5% del empleo en 2023

Las filiales de multinacionales extranjeras elevaron un 6,6% su facturación en 2023

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las empresas residentes en España que forman parte de grupos empresariales generaron en 2023 el 67% de la cifra de negocios y concentraron el 43,5% del empleo de los sectores Industria, Comercio y Servicios no financieros.

Los datos, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejan un aumento respecto a 2022, cuando estos porcentajes eran del 66,9% para la cifra de negocios y del 41,9% para el empleo.

En total, en 2023 se contabilizaron en España 2.997.082 empresas en los sectores mencionados, de las que 60.976 (2%) pertenecían a un grupo empresarial. Estas emplearon a 6.080.228 personas y facturaron 1.773.766 millones de euros. El año previo, las empresas de grupos eran 56.177 (1,9% del total), empleaban a 5.784.901 personas y generaron una facturación de 1.734.267 millones.

Las filiales de grupos multinacionales extranjeros, por su parte, alcanzaron una cifra de negocios de 794.483 millones de euros en 2023 (un 6,60% más respecto a los 745.265 millones en 2022) y emplearon a 2.278.321 personas, mientras que en 2022 ocupaban a 2.119.008.

FRANCIA, ALEMANIA Y EEUU, EN CABEZA EN INGRESOS

Francia, Alemania y Estados Unidos se mantienen como los países con mayor volumen de negocio en filiales radicadas en España, liderando la facturación entre los grupos extranjeros.

Las empresas de grupos empresariales, especialmente las multinacionales, presentaron en 2023 mayores niveles de productividad, intensidad inversora y cuota de ventas en el exterior que las empresas independientes. Este patrón se mantiene estable respecto a 2022.