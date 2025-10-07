Encarna Piñero, en el 50 aniversario del Grupo Piñero: "Soltour se prepara para una nueva fase"

Encarna Piñero, presidenta y CEO Grupo Piñero y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama (Izqui) - SOLTOUR

QUINTANA ROO (MÉXICO), 7 (EUROPA PRESS)

La presidenta y CEO de Grupo Piñero, Encarna Piñero, destacó que Soltour, su división de viajes que celebra su 50 aniversario este año, "se prepara para una nueva fase con el compromiso de seguir siendo un referente", pero manteniendo "su esencia de origen".

Así lo manifestó ayer lunes en un evento celebrado en Quintana Roo (México) para conmemorar dicho aniversario, en el que valoró el papel del turoperador al ser "el inicio de una gran aventura" para convertir a la compañía en "el grupo turístico internacional diversificado y comprometido con el desarrollo sostenible".

En el contexto de un nuevo proceso de transformación en la compañía, su consejero delegado, Tomeu Bennasar, abandonó su cargo el pasado 30 de septiembre.

Por su parte, el director comercial de Soltour, Luis Santos, se mostró confiado en el potencial del turoperador, por lo que afirmó que "tiene mucho más que ofrecer". "Queremos liderar la transformación de la turoperación", aseveró, además.

Encarna Piñero también destacó en su intervención otra de las marcas del grupo, Bahia Principe & Resorts, que opera en cuatro países ofreciendo 14.000 habitaciones y, recientemente, es gestionada con Hyat, además de resaltar "el futuro prometedor" de Mobility, que es "la apuesta personal" por la movilidad eléctrica y sostenible de la firma.

Durante su discurso, la CEO subrayó la evolución del grupo desde sus inicios como una pequeña agencia de viajes en Murcia hasta convertirse en "un referente global" en el sector turístico.

"Hoy celebramos cinco décadas de historia, evolución y compromiso con las personas, los destinos y el turismo responsable", conmemoró.

En cuanto a Quintana Roo, este estado ha marcado la historia de la compañía para Piñero, destacando que este aniversario también celebra una alianza histórica con el Caribe mexicano.

Según la CEO, celebrar 50 años en Quintana Roo es "honrar el pasado, reconocer el presente y proyectarnos hacia un futuro en el que seguiremos creciendo de la mano de este gran destino turístico mundial", que seguirá siendo "un pilar estratégico".

Sobre Fundación Eco-Bahía, que cumple 25 años en este 2025, puso en valor su trabajo "ininterrumpido" por la conservación del medio ambiente.

"GRUPO PIÑERO SIGNIFICA PASIÓN Y "COMPROMISO"

"Grupo Piñero significa pasión, trabajo, compromiso y amor al turismo y a su gente", resaltó la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, que también acudió a la cita.

Es más, para Lezama, "la fortaleza" de la empresa radica en "su gente y en los valores familiares que han guiado su trayectoria".

El evento también fue una plataforma para resaltar el impacto positivo del turismo en Quintana Roo, un destino con más de 136.000 habitaciones, cuatro aeropuertos internacionales y siete millones de cruceristas, según la gobernadora.