Entrecanales Domecq e Hijos ficha a Ignacio de Saralegui, ex de Vega Sicilia, como director internacional

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Entrecanales Domecq e Hijos ha incorporado a Ignacio de Saralegui como nuevo director internacional, con el objetivo de fortalecer la estrategia internacional de la compañía, desarrollando su presencia en los principales mercados del mundo, según informa en un comunicado.

En concreto, De Saralegui cuenta con amplia experiencia en el sector del vino ya que desempeñó el cargo de director de ventas y marketing global en Tempos Vega Sicilia, durante casi cinco años, gestionando su presencia en más de 140 países. Además, ha ocupado cargos de responsabilidad comercial e internacional en el sector del lujo, en firmas como Natura Bissé, Pirelli o L'Oréal.

Ignacio de Saralegui ha señalado que en esta nueva etapa encara un "desafío apasionante de dar continuidad al legado de una compañía con etiquetas históricas y nuevos proyectos ilusionantes, para proyectar sus vinos como un referente de autenticidad y prestigio en el mundo".

Por su parte, el presidente de Entrecanales Domecq e Hijos, Gonzalo Entrecanales, se ha congratulado de la llegada De Saralegui al grupo bodeguero. "Nos encontramos en un momento crucial en el desarrollo y transformación de nuestros proyectos, con el firme objetivo de competir con los mejores vinos a nivel internacional. Para conseguirlo tenemos que contar con el mejor talento, e Ignacio es fiel reflejo de ello. Su incorporación nos llena de orgullo y, más aún, de ilusión por el futuro", ha subrayado.

Entrecanales Domecq e Hijos, que cuenta con viñedos y bodegas circunscritos a las Denominaciones de Origen más prestigiosas de España, tiene etiquetas reconocidas como Cosme Palacio, Secreto, Caserío de Dueñas, Bodegas Anzil, La Tula y El Aeronauta; en las D.O. de Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, Jerez y Valdeorras, respectivamente.