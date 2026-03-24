Epic Games despedirá a más de 1.000 trabajadores ante la desaceleración de 'Fortnite'

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MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El desarrollador de videojuegos Epic Games prescindirá de "más de 1.000 empleados", además de acometer medidas de ajuste valoradas en 500 millones de dólares (432 millones de euros), en respuesta a la disminución de la participación ('engagement') de Fortnite, lo que implica que la compañía está gastando "mucho más" de lo que ingresa.

"La disminución en la participación de Fortnite que comenzó en 2025 significa que estamos gastando mucho más de lo que ingresamos, y tenemos que hacer recortes importantes para mantener la financiación de la empresa", ha anunciado Tim Sweeney, consejero delegado de Epic Games, en una carta remitida a los trabajadores de la empresa."Debo aclarar que los despidos no están relacionados con la IA", ha añadido.

Además del recorte de plantilla, Epic Games implementará medidas de ahorro de costes de 500 millones de dólares en contratación, marketing y el cierre de algunos puestos vacantes, lo que colocará a la empresa en una posición más estable.

Sweeney ha señalado que el estudio se enfrenta a desafíos propios de toda la industria, incluyendo un menor crecimiento, menor gasto y una economía de costes más difícil; así como a menos ventas de consolas en la actualidad respecto de la generación anterior; mientras que los juegos compiten por el tiempo de ocio con otras formas de entretenimiento cada vez más atractivas; junto con retos exclusivos de Epic en relación con Fortnite.

"Lo que debemos hacer ahora es claro: crear experiencias increíbles de Fortnite con contenido de temporada, jugabilidad, historia y eventos en vivo novedosos; acelerar las herramientas de desarrollo con mayor estabilidad y capacidad a medida que evolucionamos de Unreal Engine 5 y UEFN a Unreal Engine 6", ha afirmado.

"Las condiciones actuales del mercado son las más extremas que hemos visto (...) con una profunda transformación en la industria, acompañada de grandes oportunidades para las empresas que logren salir victoriosas", ha apostillado.