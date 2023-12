Eroski dice que ha secundado la huelga el 80% de los 130 empleados convocados en el almacén de Cecosa

BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Eroski ha afirmado que en la huelga de este lunes ha parado el 80% del colectivo de 130 trabajadores llamados al paro en el almacén de Cecosa en Elorrio y que la actividad no está parada, porque en el mismo trabajan también personas que no pertenecen a ese colectivo de trabajadores por cuenta ajena que "no estaban convocados a la huelga ni la han secundado".

Fuentes del grupo cooperativo de distribución han dado a conocer estos datos en torno al seguimiento de la huelga convocada por el comité de empresa del almacen de Eroski en Elorrio, del 11 al 16 de diciembre y que, según el comunicado difundido por ELA, habría sido secundada por el 100% de la plantilla del almacén.

Según han informado fuentes de Eroski a Europa Press, "no es verdad" que haya sido secundada por el 100% de la plantilla, dado que en la plataforma de Elorrio "trabajan aproximadamente 450 personas" y a la huelga estaba convocado un colectivo de 130, y "ni siquiera el colectivo que estaba convocado al 100%, ha secundado la huelga, sino "aproximadamente" el 80%.

La cooperativa ha asegurado también que la actividad del almacén "no está parada", ya que, por una parte, "hay parte de la plantilla que no la ha secundado", y, además, "también trabajan personas que no pertenecen a ese colectivo de trabajadores por cuenta ajena, sino que son socios y ni siquiera estaban convocados a la huelga ni la han secundado".

Asimismo, ha manifestado que, desde el primer día que en el que se convocó la huelga, Eroski "ha mostrado su disposición a dialogar, sentarse y encontrar una solución".

Por último, Eroski ha señalado que este almacén es una plataforma "muy importante", pero que "no es la única que abastece a la zona norte del Estado español".