Escarrer ganó 3,2 millones como presidente y consejero delegado de Meliá en 2025, un 74% más

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, percibió una retribución total de 3,2 millones de euros en 2025, lo que supone un 74% más respecto al año anterior, según ha notificado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El sueldo fijo del consejero ejecutivo de la compañía hotelera española ascendió en el ejercicio 2025 a la cantidad de 24.000 euros frente a los 900.000 euros del 2024.

Escarrer es el único miembro del consejo de dirección que cuenta además con componentes variables dentro de su esquema retributivo.

Su retribución variable a corto plazo ascendió el pasado año a 630.000 euros, así como 12.000 euros por otros conceptos. En total, el salario en metálico se elevó a 3,058 millones de euros.

El máximo mandatario de la hotelera también percibió una remuneración por consolidación de derechos a sistemas de ahorro a largo plazo de 76.000 euros.

Con todo ello, la retribución en el total del ejercicio de 2025 se elevó hasta los 3,147 millones de euros, que sumados a otros 104.000 euros de retribución en metálico en otras sociedades del grupo, aumentan la cifra a un total de 3,250 millones de euros los percibidos por Escarrer en el conjunto del año pasado.

Meliá Hotels International cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto consolidado de 200,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 23,6% respecto al año anterior, al tiempo que los ingresos consolidados se situaron en los 2.096,6 millones de euros, un 2% más que en 2024.