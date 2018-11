España apuesta por una "postura nacional" en las negociaciones de la reforma de la PAC

Publicado 16/11/2018 14:36:21 CET

Planas asegura que España está defendiendo un presupuesto "suficiente" para afrontar los retos del periodo 2021-2027.

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que España acude a las negociaciones de la próxima Política Agrícola Común (PAC) con una "postura común nacional" para lograr "resultados satisfactorios" para los agricultores y ganaderos españoles.

"Desde el primer día hemos decidido una posición unida en la negociación comunitaria, en Bruselas quien defiende una postura nacional indiviudal dura poco, por eso he pedido a todo el sector tener un frente común y lo hemos logrado. Creo que estamos razonablemente en una buena situación para conseguir unos resultados satisfactorios para los agricultores y ganaderos españoles", ha indicado.

Cuestionado por cuál será la dotación que España consiga en la futura PAC, Planas se ha mostrado cauto. "Soy ministro, no adivino, por lo que no sé cuál será el resultado final de la negociación, que además no concluirá hasta la mitad de 2019", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este sentido, el ministro de Agricultura ha asegurado que España está defendiendo junto a otros 19 Estados Miembros más un presupuesto "suficiente" para afrontar los retos de la Política Agrícola Común (PAC) en el periodo 2021-2027.

Así, ha explicado que este grupo de países considera necesario restablecer los niveles presupuestarios que permitan responder a los retos de la PAC, después de que la Comisión Europea en sus propuestas del pasado mes de mayo planteara reducir en un 3,5% las ayudas en el primer pilar y en un 14,5% en el segundo.

Planas ha resaltado que la PAC es una de las "más veteranas" en la Unión Europea, con más de 60 años, y es "muy importante" para España.

De hecho, según ha señalado, España registró el pasado año un total de 775.000 perceptores de la PAC, que percibieron 6.800 millones de euros.

El ministro de Agricultura ha señalado que en el periodo 2021-2027 España "se juega" más de 44.000 millones de euros, por lo que, según ha señalado, es una política que tiene interes para los agricultores y ganaderos españoles, al constituir en la actualidad el 61% del conjunto de los fondos que percibe el campo español de la Unión Europea.

Durante su intervención, Planas ha recordado además la intención de la Comisión Europea, apoyada por los Estados Miembros, de que a partir de ahora no sea Bruselas la que diseñe íntegramente la PAC, sino que sean los Estados Miembros los que la desarrollen a través de planes estratégicos nacionales para posteriormente ser aprobada por la Comisión Europea.

En este sentido, el ministro de Agricultura, quien ha resaltado además la defensa del papel de la mujer y del relevo generacional en la PAC, ha afirmado que el Gobierno seguirá con las reuniones con las comunidades autónomas y organizaciones agrarias hasta el 15 de diciembre para definir la propuesta española.

Planas ha resaltado además que las ayudas directas son un "elemento fundamental", al constituir el 83% de las cantidades que se perciben por el campo español. "Es muy importante mantenerlas", ha destacado Planas, quien ha insistido en que deben ser los agricultores profesionales y la agricultura familiar los perceptores de dichas ayudas.