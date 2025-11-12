España y China refuerzan su colaboración y firman tres protocolos que benefician al sector porcino y pesquero

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

España y China han reforzado su colaboración en materia agroalimentaria con la firma de tres nuevos protocolos que amplían las oportunidades comerciales para los sectores porcino, pesquero y acuícola, en el marco de la visita de Estado de los Reyes de España a la República Popular China.

En concreto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que "estos acuerdos consolidan la confianza sanitaria mutua y amplían las oportunidades de exportación para el sector agroalimentario español".

De esta forma, uno de los más relevantes, por la importancia estratégica del sector porcino español y sus exportaciones a China, es el de regionalización de peste porcina africana, que entra en vigor desde hoy con la firma.

Se trata de un acuerdo muy importante que recoge la zonificación y compartimentación reconocidas mutuamente por China y España. Así, en caso de que se detecte esta enfermedad en una zona de España, no se producirá el cierre a la exportación de todo el país, sino solamente el de la zona afectada, ya que se podrá seguir el comercio internacional desde las áreas consideradas libres de la enfermedad.

El sector porcino español ocupa una posición estratégica en el comercio internacional por su producción, calidad y capacidad exportadora. Las exportaciones españolas de porcino a China alcanzaron 540.000 toneladas, valoradas en más de 1.097 millones de euros en 2024.

No hay que olvidar que España es uno de los grandes exportadores de carne de cerdo del mundo y China se ha consolidado como el destino más relevante para las exportaciones españolas de carne de cerdo.

Planas ha destacado la importancia de este acuerdo. "Este protocolo es clave para proteger al sector porcino español, un pilar exportador internacional que refuerza la confianza internacional en la producción española", ha subrayado.

Por su parte, la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc) ha mostrado también su "satisfacción y reconocimiento" tras la firma en Pekín de este esperado acuerdo de regionalización sanitaria entre España y la República Popular China, un "paso decisivo" para garantizar la estabilidad de los flujos comerciales de porcino entre ambos países, según informa en un comunicado.

El presidente de Interporc, Manuel García, ha destacado que "la firma de este acuerdo es un hito histórico para el sector porcino español y un ejemplo de la eficacia del trabajo coordinado entre administraciones y sector privado". "España consolida así su posición como socio sólido y fiable para China en el ámbito agroalimentario", ha subrayado.

PROTOCOLOS PARA LA PESCA Y ACUICULTURA

Por otro lado, se han firmado dos protocolos adicionales que regulan las exportaciones a China de productos de origen pesquero. El de los requisitos de cuarentena e higiene para aceite y harina de pescado y otras proteínas y grasas de animales acuáticos destinadas a alimentación animal facilita el comercio de estos subproductos hechos en España para su uso en alimentación animal.

Mientras que el tercero es sobre los requisitos de inspección, cuarentena y sanitarios de los productos de acuicultura destinados a la exportación. Dispone que los establecimientos españoles autorizados deberán cumplir las normas de seguridad alimentaria y sanidad exigidas por ambos países, así mismo refuerza la confianza sanitaria en los productos de acuicultura española, de alta calidad y control sanitario.