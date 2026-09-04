España y México sellan un acuerdo para estrechar la colaboración en IA, conectividad y ciberseguridad

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha firmado con el director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México, José Antonio Peña Merino - M. TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

España y México han acordado estrechar su colaboración en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), la supercomputación, la conectividad y la ciberseguridad, según establece el acuerdo firmado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de México, José Antonio Peña Merino.

El acuerdo incorpora un amplio listado de áreas de colaboración, desde la IA, la supercomputación y los centros de datos a la conectividad, la ciberseguridad, el uso de tecnologías digitales para la gestión de desastres naturales y el cambio climático, pasando por la digitalización de los servicios públicos, la identidad digital y la formación en capacidades digitales.

"México y España podemos y debemos ser la tercera vía digital. La vía que colabora y apuesta por los datos interoperables, los modelos abiertos y la cooperación en supercomputación, como ya lo hace el Barcelona Supercomputing Center con la supercomputadora Coatlicue que está construyendo México", ha valorado López tras la firma del memorando de entendimiento (MOU).

El memorando cuenta con un plan de acción y un cronograma que servirá para concretar la cooperación, que podrá consistir en desarrollo de programas conjuntos; intercambio de información y buenas prácticas; visitas mutuas; organización y participación conjunta en conferencias, simposios o cursos, entre otros.

Este acuerdo supone un paso más en la línea de colaboración que España y México venían manteniendo en los últimos años, contemplada, entre otros, en el memorando de entendimiento firmado en 2024 entre el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México.

Asimismo, se suma a los acuerdos suscritos por el Barcelona Supercomputing Center (BSC) con instituciones científicas mexicanas para impulsar la supercomputación y la IA en México, así como al firmado con el Instituto Politécnico Nacional de México, que sentó las bases para integrar el sistema de supercómputo de América Latina en el ecosistema europeo EuroHPC.

España y México son dos países que comparten un mismo enfoque a la hora de abordar la transformación digital y sus retos, como el desarrollo sostenible y ordenado de los centros de datos; la aceleración de las tecnologías 'deeptech'; y la transferencia tecnológica de la innovación de los laboratorios al sistema productivo.

EMPRESAS ESPAÑOLAS EN MÉXICO

Durante su visita a Ciudad de México, López ha aprovechado para visitar las instalaciones de dos empresas españolas instaladas en la ciudad, Veridas, especializada en identidad digital, biometría y prevención del fraude y el Centro de Ciberseguridad de Indra, el segundo centro de operaciones de ciberseguridad de la compañía a nivel mundial.

López ha destacado el peso que ya tiene la economía digital en el PIB de España, un 27% del total. "España ya no exporta solo hoteles, constructoras o renovables, que también. Ahora exportamos tecnología segura y confiable", ha subrayado.

El ministro pondrá fin a su visita a México con una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, la institución de educación superior más grande e influyente de México y una de las más importantes y mayores de Iberoamérica y del mundo hispanohablante.