España mostrará sus productos en Filipinas de la mano de embajadores como Albert Adrià o Ricard Camarena

Spain Fusion The Premium Experience - SPAIN FUSION THE PREMIUM EXPERIENCE

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Spain Fusion The Premium Experience dará a conocer internacionalmente la calidad de los productos españoles el próximo lunes en Manila (Filipinas) de la mano de embajadores como los chefs Albert Adrià o Ricard Camarena, según informa la organización.

En concreto, el evento, organizado por Vocento Gastronomía y Foods and Wines from Spain (Icex), es un formato premium de Spain Fusion, el evento de promoción internacional de los productos agroalimentarios españoles que ha llevado por distintos países a los más destacados chefs y expertos gastronómicos como embajadores de la despensa española para abrir camino en mercados estratégicos para la exportación.

De esta forma, los chefs con estrellas Michelin Albert Adrià (Enigma), Ricard Camarena (Rte. Ricard Camarena) y Chele González (Gallery by Chele, Manila) serán embajadores de los mejores productos españoles en Spain Fusion the Premium Experience Manila.

En este formato premium que se estrena en Manila, un máximo de 70 profesionales de primera fila de la gastronomía filipina invitados por la organización (importadores, distribuidores, retailers, chefs, hosteleros y periodistas especializados), tendrán la oportunidad de conocer y degustar grandes vinos, aceites de oliva virgen extra, ibéricos y otros productos seleccionados, y también aprender las aplicaciones culinarias de distintos ingredientes con las demostraciones y degustaciones de platos de alta cocina que ofrecerán los cocineros.

El elenco de embajadores de la despensa española en Manila comprende, además de los chefs al Master of Wine español Fernando Mora, encargado de mostrar la diversidad de terroirs, uvas y elaboraciones que engloba la marca España, y a Rosa Vañó, pionera en España en la producción de aceites de oliva virgen extra de alta calidad con Castillo de Canena.

Aparte de la posición de Manila como uno de los centros de negocios emergentes más dinámicos del sudeste asiático y del crecimiento económico de Filipinas, el país es un mercado estratégico para el sector agroalimentario español por sus vínculos culturales e históricos con España. Así, productos como los vinos, el jamón ibérico o las bebidas espirituosas tienen ya un importante grado de conocimiento y aprecio.