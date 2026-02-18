España recibió 6,7 millones de pasajeros aéreos internacionales en enero, un 5,2% más que en 2024

Archivo - Colas de pasajeros junto a una pantalla que avisa de los problemas causados por la incedencia informática en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat. - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

España recibió el pasado mes de enero un total de 6,7 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales, registrando un incremento del 5,2% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados hoy por Turespaña.

El 54,5% de ellos eligieron compañías de bajo coste (CBC) para desplazarse, con un aumento del +3,8%, mientras que los que viajaron en compañías tradicionales, el 45,5% restante, experimentaron una subida superior del +6,9%.

El 80,1% del flujo total de pasajeros provino de Europa y registró un ascenso del +3,5%. Desde América llegó el 11,3% del flujo y desde Asia el 3,8%, registrando incrementos del +8,1% y +20% respectivamente.

En enero, se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde todos los principales mercados emisores, excepto Alemania. Destacaron las subidas interanuales de Polonia, con dos dígitos, y en menor medida, pero también remarcables Irlanda y Estados Unidos.

En la diversificación de mercados (resto de países) destaca por su volumen de llegadas y positiva evolución los países del Golfo Pérsico, principalmente Emiratos Árabes Unidos y Qatar; de Asia destaca China, Corea del Sur y Japón con subidas de dos dígitos; entre los países iberoamericanos destaca la positiva evolución de todos los mercados en el comienzo del año.

Entre los mercados tradicionales, Reino Unido emitió en torno a 1,1 millones de pasajeros internacionales y generó el 16,6% del total del flujo de llegadas a España en enero, con un avance interanual del 1,6%. Canarias fue su principal destino, con una cuota de 44,2% del flujo total, siguiéndole la Comunidad Valenciana y Andalucía con cuotas del 14% y 12,6% respectivamente. La Comunidad de Madrid obtuvo una notoria subida de más de 12.000 pasajeros adicionales este mes.

Desde Alemania, en enero volaron 0,7 millones de pasajeros (10,3% del total), con un retroceso interanual del 2,6%, caída que repercute sobre todo en Baleares y también, aunque menos, en Canarias. Asimismo, Canarias fue la principal receptora, con una cuota del 42,1% de llegadas, seguida de Cataluña que acaparó el 14,6%. Como es habitual, el mercado alemán lidera las llegadas en compañías tradicionales.

Desde Italia llegó el 10,9% del flujo de pasajeros recibido en enero (730.365), con un crecimiento interanual del 2,1%, que benefició principalmente a la Comunidad de Madrid y Cataluña con la recepción conjunta del 60,8% del flujo total. Valencia registró una notable subida (21,4%) alcanzando 17.585 pasajeros adicionales este mes.

Francia emitió el 7% del total de pasajeros, mostrando una subida interanual del 1% en enero. Madrid acaparó el 34,7% de las llegadas totales, y Cataluña el 27,9% del flujo. Todas las comunidades excepto Cataluña y Baleares elevaron la llegada de pasajeros internacionales desde este mercado.

Los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,2% del total, y experimentaron un retroceso del 4,1% en enero. Su principal destino fue la Comunidad Valenciana con un incremento del 3,3%.

LA COMUNIDAD VALENCIANA, LA QUE MÁS CRECE EN ENERO

En enero las seis principales comunidades acapararon el 97,8% del total de llegadas, registrando todas aumentos excepto Baleares. La Comunidad Valenciana registró la subida más intensa, del 7,7%, y Canarias fue la que apuntó la subida más suave, del 1,9%.

La Comunidad de Madrid es la que acaparó el mayor número de pasajeros con el 30,3% de las llegadas, y registró un incremento del +6,5%. La Comunidad Valenciana acaparó el 10,9% de las llegadas siendo la que más creció en tasas interanuales (+7,7%), Baleares recibió el 2,3% de flujo y registró un retroceso del -7,6%.

El flujo de llegadas en compañías tradicionales fue liderado por la Comunidad de Madrid con una cuota del 52,9% y una subida del 8,8%. Entre las CBC, Cataluña fue la principal receptora en esta modalidad, con una cuota del 26,2% y un incremento del +1%.