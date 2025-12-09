España trabaja en la declaración de país libre de gripe aviar ante la OMSA tras mes y medio sin focos

Gallinas en gallineros en A Mariña, - Carlos Castro - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabaja en la declaración de país libre de gripe aviar ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) cara al comercio con terceros países, tras un mes y medio sin focos en aves de corral.

En concreto, así lo ha avanzado la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, durante la reunión que ha mantenido con el sector en la mesa sectorial avícola de puesta y carne, que ha constatado el balance favorable de 2025, pese al contexto sanitario por la influenza aviar.

En la reunión se ha abordado el impacto de la gripe aviar, que ha condicionado el censo de gallinas ponedoras y ha tenido un efecto significativo en la evolución del precio del huevo, que se sitúa en niveles un 30% superior a 2024.

La situación de la enfermedad se encuentra "de momento" bajo control, con 14 focos en explotaciones avícolas, el último de ellos hace un mes y medio.

En este contexto, la secretaria general ha apelado a la necesidad de no relajar la vigilancia y mantener reforzadas todas las medidas de protección individual y de seguridad.

Precisamente hoy se han levantado las últimas restricciones relativas a los focos detectados en la provincia de Valladolid, con lo que en estos momentos no existe ninguna limitación para los movimientos de aves y sus productos para el comercio intracomunitario y el ministerio trabaja en el informe de autodeclaración de país libre ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) cara al comercio con terceros países.

Sí se mantiene la detección de casos en avifauna silvestre - sin que ello afecte al estatus de libre para aves de corral)-, por lo que el Ministerio insta a extremar las medidas de precaución y de bioseguridad en todas las explotaciones avícolas y mantener el máximo nivel de alerta.

De momento se mantiene la medida de confinamiento de aves de corral y la prohibición de concentración de aves establecidas para todo el territorio nacional el pasado 13 de noviembre.

Por otro lado, en la reunión, se ha puesto de manifiesto que, en el último año, la producción y el consumo han registrado un incremento considerable, con unos buenos precios, lo que confirma la fortaleza y competitividad del sector avícola.

En la reunión se ha presentado un balance del primer año de aplicación de la nueva normativa de comercialización de huevos, en el que destacan los avances en trazabilidad y transparencia de mercado. Asimismo, se han expuesto las líneas de trabajo para el desarrollo de la futura normativa de comercialización de carne avícola, que busca reforzar la claridad regulatoria.

La mesa también ha abordado cuestiones de interés relacionadas con los acuerdos comerciales de la Unión Europea (UE) con Ucrania y Mercosur. La secretaria general ha informado de las medidas para proteger a los sectores sensibles, como el avícola, mediante la inclusión de cláusulas de salvaguardia que garanticen la competencia leal y eviten posibles desequilibrios sobre la producción europea.