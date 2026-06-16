España valora la propuesta de la CE sobre los fertilizantes y reclama que cuente con financiación adicional. - Adrián Irago - Europa Press

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, trasladará al Consejo de ministros del ramo de la Unión Europea el próximo lunes que España valora la propuesta de la Comisión Europea (CE) para hacer frente al encarecimiento de los fertilizantes, según ha informado el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

No obstante, Planas ha solicitado también un presupuesto acorde al "impacto real" de la guerra en Oriente Medio con respecto a las explotaciones agrarias. "Es poco serio que el plan de fertilizantes de la CE no cuente con una dotación adicional", ha remarcado.

En este contexto, para afrontar el plan frente al encarecimiento de los fertilizantes, la Comisión ha optado por una propuesta de modificación de los planes de la Política Agraria Común (PAC), un procedimiento que, según el ministro, es "muy rígido" e implica unos "plazos extensos".

Por este motivo, España ha sido de los primeros países en poner sobre la mesa un "potente" paquete de medidas por un valor de 877 millones de euros, de los que 500 millones de euros se destinarán a compensar el sobrecoste en los fertilizantes.

Respecto a la propuesta de la CE, España ha defendido que las ayudas públicas cubran el 100% de los costes adicionales, en lugar de la franja entre el 50% y el 80% propuesta por la Comisión Europea.

Finalmente, España ha rechazado también que la financiación nacional adicional a las ayudas para la adquisición de fertilizantes tenga un tope del 200% de las ayudas europeas, como propone la Comisión.