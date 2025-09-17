La española GMV se adjudica un contrato con la SDA para mejorar la seguridad en los vuelos espaciales

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo español GMV, especializado en el suministro de soluciones y servicios espaciales, se ha adjudicado un contrato con la organización internacional Space Data Association (SDA) para el desarrollo de su sistema de seguridad de vuelo de nueva generación, el Portal de Seguridad Espacial (SSP), con el fin de dar soporte a las misiones espaciales.

Según un comunicado conjunto, la SDA y GMV se asociarán con operadores de satélites, proveedores de datos de SSA y otras agencias de SSA para mejorar la colaboración y reforzar su compromiso de actuar como centro de integración para la mejora de los servicios globales de coordinación del tráfico espacial (STC).

La SDA es una organización internacional sin ánimo de lucro que reúne a operadores de satélites para apoyar el intercambio controlado, fiable, seguro y eficiente de datos críticos para la seguridad de los vuelos y garantizar la integridad del entorno espacial.

La elección de GMV para este contrato se realizó mediante un proceso competitivo en el que se recibieron otras propuestas. "Es un honor para nosotros que se nos haya encomendado el desarrollo de un servicio de nueva generación para ofrecer seguridad en vuelos espaciales a la SDA y a su comunidad", ha destacado Felipe Jiménez, responsable de Dinámica de Vuelo en GMV.

"La seguridad espacial está en el centro de lo que hacemos, y aportaremos a los operadores de la SDA una evaluación mejorada de análisis y conjunción, una mayor cobertura de datos y un nivel muy alto de atención al cliente. Esperamos una larga y fructífera colaboración basada en nuestro objetivo común de hacer que el espacio sea sostenible y seguro", ha añadido Jiménez.

Por su parte, Joe Chan, presidente de la SDA, ha afirmado que su colaboración con GMV "representa un gran paso adelante" en la misión colectiva de la asociación de salvaguardar las operaciones espaciales "mediante la innovación, la colaboración y unas capacidades de coordinación del tráfico espacial sin parangón".

Está previsto que los servicios mejorados a través del SSP entren en funcionamiento a principios de 2026.