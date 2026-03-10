Roig, sobre conflicto en Irán: "Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos los precios"

El presidente de Mercadona, Juan Roig (c), durante una rueda de prensa, a 10 de marzo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).- Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha señalado este martes que el impacto del conflicto de Oriente Medio en los precios dependerá del coste de las materias primas y no de la empresa: "Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos".

Así lo ha señalado, a preguntas de los medios, durante la rueda de prensa de presentación de resultados de la compañía que se ha celebrado este martes en el centro de coinnovación 'Jarrods' de la empresa en el polígono de Fuente del Jarro (Valencia).

Roig ha explicado que, de momento, ningún proveedor les ha subido los precios y que, por tanto, tampoco lo ha hecho la cadena, pero ha subrayado que "el futuro es incierto" y que nadie podía haber imaginado la pandemia, la guerra de Ucrania y después la de Irán. "Los empresarios somos alguien que va en una tabla de surf y van viniendo olas, y nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos", ha comentado.

Preguntado por si cree que en el actual contexto internacional debería haber más medidas como el IVA cero que se implantó para algunos alimentos básicos por la guerra de Ucrania, Juan Roig ha señalado: "Estaríamos encantados del IVA cero, nos encantaría que mañana tanto el Gobierno español como el portugués decretase el IVA cero en alimentación, estaría muy bien pero no depende de nosotros".

El presidente de Mercadona ha apuntado que una subida de precio del petróleo "afecta en todo el transporte y envases" y se traslada a "muchísimas cosas más".

"Anteayer subió el petróleo una burrada, el que está allí en Estados Unidos dijo que ya estaba arreglado... No podemos adivinar el futuro, lo que sí que vamos a hacer es hacerle frente", ha señalado, antes de añadir que "depende de la ola como venga, la jugaremos por la derecha o por la izquierda".

"Nosotros no subimos o bajamos, no podemos influir en el precio de las materias primas", ha indicado, tras afirmar que Mercadona ha bajado los precios de 30 productos en lo que va de año debido a una bajada de los costes de materias primas.

"Todos los comerciales y todos los distribuidores lo que más queremos es bajar precios, nadie se queda contento subiendo precios, pero dependemos de las materias primas y nos influye cualquier cosa que pase en el mundo", ha reiterado.

Respecto a si hay riesgos en la cadena de suministro, ha afirmado que no sabe los efectos que tendrá el conflicto en el suministro y en los precios. "No depende de nosotros, podremos adaptarnos según lo que venga", ha reiterado.

Juan Roig ha subrayado que desde Mercadona harán "frente a lo que venga de Irán" y tratarán que los cinco componentes --como llama Roig a clientes, trabajadores, proveedores, sociedad y capital-- estén satisfechos".