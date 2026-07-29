Los españoles dicen adiós a las 'vacaciones maratón' y priorizan las estancias largas y sin prisas

Archivo - Economía/Empresas.- La plataforma Stayforlong dispara su facturación hasta los 407 millones en 2025 con 100 empleados - STAYFORLONG - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mercado turístico español experimenta un cambio estructural en las pautas de consumo con el progresivo abandono del modelo tradicional de vacaciones intensivas, caracterizado por itinerarios breves y agendas saturadas, según concluye un informe sectorial publicado este miércoles por la plataforma de reservas hoteleras de larga duración Stayforlong.

Los usuarios están redirigiendo la demanda hacia estancias de mayor duración y un menor nivel de planificación, motivados por la búsqueda de desconexión efectiva y la mitigación del estrés laboral,

La investigación atribuye este giro en el comportamiento del consumidor al impacto de la hiperconectividad, el asentamiento del teletrabajo y la sobrecarga asociada a la cultura de la productividad.

En este contexto, la prioridad del viajero se ha desplazado desde el acopio de destinos en periodos reducidos hacia la permanencia prolongada en una sola localización, con preferencia por ofertas que permitan flexibilidad en las condiciones de reserva y una menor rigidez en los desplazamientos.

Esta reconfiguración de la demanda interna se encuadra en una dinámica de alcance continental. De acuerdo con las métricas de la Comisión Europea del Turismo, el 42% de los viajeros europeos optó por estancias de entre 7 y 12 noches durante el ejercicio 2025, cifra que supone un incremento interanual del 11% e ilustra la transición hacia periodos vacacionales de mayor extensión temporal.

Las proyecciones de las plataformas de distribución y del análisis de tendencias apuntan a la consolidación de este modelo más flexible para las próximas campañas estivales, en un contexto donde el valor percibido de la oferta turística se vincula de forma creciente a la autonomía horaria y la estabilidad de la estancia.