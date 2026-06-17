Los españoles prevén gastar una media de 1.257 euros este verano, un 3% más que en 2025, según Cetelem

Los españoles prevén gastar una media de 1257 euros este verano, un 3% más que en 2025, según Cetelem. - AYUNTAMIENTO DE ARONA

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los españoles prevén gastar una media de 1.257 euros este verano, lo que supone un 3% más que el año anterior, según ha informado este miércoles el Observatorio Cetelem en un comunicado.

Asimismo, el estudio, elaborado por la compañía, ha revelado que el 75% de los encuestados ha afirmado tener intención de viajar durante los meses de verano, una cifra que ha quedado tres puntos porcentuales por debajo del año 2025.

Sin embargo, a pesar de la disminución en el número de viajeros, el gasto medio previsto de los que piensan viajar se ha incrementado un 5% respecto a 2025, alcanzando los 1.481 euros.

El dinero invertido en alojamiento ha supuesto casi la mitad de este importe, con una media de 611 euros y un incremento del 6%. No obstante, la mayor subida del gasto previsto se ha encontrado en el transporte, con un aumento del 12%, que ha elevado el desembolso hasta los 263 euros de media.

ESPAÑA COMO FAVORITA PARA LOS VIAJEROS

El territorio nacional se ha mantenido en su puesto como favorito entre los que sí viajan, concretamente el 74% de los encuestados que van a viajar así lo ha manifestado.

En este sentido, el turismo de playa ha destacado "muy por encima del resto de opciones", con un 69% de encuestados que ha planeado un viaje por la costa española, aumentando tres puntos porcentuales. En cambio, ha descendido el número de interesados en el turismo rural y de ciudad.

En cuanto a las actividades favoritas para hacer durante las vacaciones, más de la mitad de los encuestados (64%) ha señalado salir a restaurantes como la actividad preferida, de acuerdo a las cifras de Cetelem.

Mientras que otro tipo de actividades, como hacer deporte, ir de 'shopping' e ir a conciertos también son mencionadas por los encuestados, aunque con un porcentaje inferior al 30%.

LA SITUACIÓN ECONÓMICA "FRENA" LOS VIAJES

El 65% de los encuestados ha declarado que no va a viajar debido a la situación económica, lo que ha significado un incremento de tres puntos porcentuales respecto al periodo vacacional anterior.

También crece a su vez el número de encuestados que ha descartado viajar debido al elevado precio del alojamiento, con un 24% y una subida de seis puntos porcentuales, según los datos del informe.

Por último, a pesar de que la preferencia por el ahorro ha descendido nueve puntos porcentuales, se ha posicionado como segundo motivo "más relevante" para los que deciden no viajar.

En conjunto, Cetelem ha mostrado que el gasto medio previsto por los españoles que permanecerán en sus lugares de residencia es de 572 euros, una cifra "bastante" inferior a la de 2025, que baja un 8%.