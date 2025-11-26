La Eurocámara aprueba que etiquetas de productos del Sáhara eviten mencionar el origen saharaui

Archivo - Sesion plenaria en Estrasburgo del Parlamento Europea. - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

BRUSELAS 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles que las frutas y hortalizas del Sáhara Occidental sea comercializadas en Europa con un etiquetado que mencione dos denominaciones administrativas, pero evite nombrar el país de origen.

Seguirá así en marcha el acuerdo de la Comisión Europea con Marruecos para modificar el etiquetado de origen de las frutas y hortalizas procedentes del Sáhara Occidental y, sin mencionar el territorio saharaui, fijar como lugar de origen las provincias de 'El Aaiún-Sakía El-Hamra' y 'Dakhla Oued Ed-Dahab'.

El nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos incluye explícitamente los productos del Sáhara Occidental bajo control marroquí, pero usa esta fórmula después del plazo de 12 meses que impuso el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que en su sentencia afirmaba que el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a los acuerdos comerciales no debía ser necesariamente explícito.

La aprobación del reglamento llega después de que la Eurocámara haya desestimado por un voto la objeción presentada por el Partido Popular Europeo, junto a otros grupos parlamentarios, que pedían cambiar la norma a Bruselas al entender que el etiquetado "no garantiza que las frutas y hortalizas originarias del Sáhara Occidental sean claramente identificadas con su verdadero país de origen" y da pie a un etiquetado "ambiguo" que es contrario a la legislación de la UE.

La propuesta 'popular' para corregir la normativa avisaba de que se corre el riesgo de crear un "precedente peligroso" que dejaría a los consumidores y agricultores de la Unión desprotegidos en el futuro.

Finalmente la iniciativa ha sido rechazada, al recabar 359 apoyos pero quedarse a un voto de la mayoría absoluta. En una votación ajustada, en la que los grupos parlamentarios se han dividido por líneas nacionales, los eurodiputados de PP, Vox, Sumar, PNV, Podemos o ERC.

En contra han votado los parlamentarios del PSOE, quedándose prácticamente solos con respecto a sus compañeros de filas. También se han expresado en contra numerosos diputados del PPE y de Patriots, grupo en el que se encuadra Vox.

CRITICAS DE PP Y PNV

De lado del PP, la autora de la resolución, Carmen Crespo, ha criticado que la iniciativa no haya salido adelante por la postura de los socialistas españoles. "La falta de apoyo unánime de los socialistas españoles a la objeción de el PP es una deslealtad a nuestro sector agrícola", ha asegurado la eurodiputada 'popular'.

Crespo ha defendido que la resolución buscaba frenar la "lesiva modificación del etiquetado" en el Acuerdo de Marruecos y "proteger" a los agricultores españoles. "El Gobierno de España y sus eurodiputados le dan la espalda a los agricultores españoles pensando más sus intereses políticos y partidistas", ha argumentado.

De lado del PNV, la europarlamentaria Oihane Agirregoitia ha criticado la "argucia" de la Comisión Europea que "podría confundir a los consumidores y las consumidoras europeas por la existencia de otras denominaciones geográficas similares en otros países". Denuncia que la Comisión Europea y Marruecos negociaron sin "transparencia" y el acuerdo no respeta las sentencias del TJUE.

"Lo que propone la Comisión Europea vulnera la sentencia del TJUE y lo que tiene que hacer es cumplirla. La justicia europea dijo alto y claro que el Sáhara Occidental es un territorio separado y distinto de Marruecos y que no puede incluirse en un acuerdo comercial sin el consentimiento del pueblo saharaui", ha afirmado.