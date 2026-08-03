Eurostars Hotel Company amplía su presencia en Marruecos con la apertura de un hotel en Casablanca

Hotel Eurostars Californie de Eurostars Hotel Company - GRUPO HOTUSA

BARCELONA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Eurostars Hotel Company ha ampliado su presencia en Marruecos con la apertura del Eurostars Californie en Casablanca, informa en un comunicado este lunes.

El hotel cuenta con 4* y está situado en el centro del barrio que le da nombre, "un área de exclusivas villas y riads cercana al centro histórico".

Se trata de la decimotercera incorporación de la empresa en lo que ve de año y es "un paso más en la consolidación de su presencia en Marruecos tras las aperturas del Eurostars Casa Anfa 4 y el Exe Casablanca 4*".

El presidente de Grupo Hotusa, Amancio López, ha explicado que estas aperturas son un "paso decisivo" en la estrategia de expansión internacional, que prioriza Norte de África, Europa Occidental, Estados Unidos y América Latina.

La compañía ha explicado que "Marruecos se ha consolidado en los últimos años como uno de los mercados turísticos más dinámicos del panorama internacional".