Berkeley 'ficha' a José Bogas como consejero para impulsar su proyecto de la mina de uranio en Salamanca

Berkeley Energía, propietario del proyecto de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca), ha 'fichado' a José Bogas Gálvez, ex consejero delegado de Endesa, como consejero no ejecutivo independiente, informó la compañía.

La minera australiana indicó que Bogas se incorpora al consejo de administración tras una "larga y exitosa" carrera en Endesa, que incluye 12 años como consejero delegado, durante los cuales "lideró la transformación de la empresa para mantener su liderazgo en el sector eléctrico español.

Además, Berkeley consideró que la incorporación de Bogas "reforzará sustancialmente la posición y la influencia de la firma en España, ya que sus más de 40 años de experiencia en los sectores energéticos español y europeo en general, junto con sus amplias redes empresariales y gubernamentales, serán de gran ayuda para la empresa en su esfuerzo por resolver la actual situación en materia de permisos y, en última instancia, impulsar el Proyecto de Salamanca hacia la producción".

La minera mantiene abierto un enfrentamiento con el Gobierno de España por el bloqueo de su proyecto de la mina de uranio de Retortillo y, en 2024, presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) solicitando una indemnización de 1.250 millones de dólares (unos 1.060 millones de euros) por ello.

A finales del pasado mes de abril, Bogas, que suma esa trayectoria de más de 40 años en el sector energético eléctrico y nuclear, puso fin a su etapa como primer ejecutivo de Endesa, aunque se mantiene como consejero -con la condición de otro externo- en el órgano rector de la eléctrica.

Berkeley también valoró que Bogas ha participado en instituciones del sector energético. Entre otras, fue miembro del consejo de administración de la Asociación de Empresas de Electricidad (Aelec) y, en la actualidad, es vicepresidente honorario y miembro del consejo del Club de la Energía de España.

"Su importante contribución al sector energético ha sido ampliamente reconocida con numerosos premios, entre los que se incluyen el 'Premio Influential' en la categoría de 'Trayectoria Profesional' otorgado por 'El Confidencial' en 2024, el premio 'Ejecutivo del Año' de 'Merca2' en 2025, y el premio 'Mejor Visión de Futuro 2025' de 'Forbes', otorgado por Forbes España", añadió la compañía.

El director ejecutivo de Berkeley, Robert Behets, se mostró "encantado de dar la bienvenida a José (Bogas) al consejo" y subrayó que contar "con una persona de su calibre y experiencia, que dispone de amplias redes de contactos en el ámbito empresarial y gubernamental", reforzará "enormemente la posición e influencia en España" de la compañía, "lo que ayudará en gran medida en su empeño por desbloquear la situación de las autorizaciones del Proyecto Salamanca".

RETRIBUCIÓN FIJA DE UNOS 27.000 EUROS POR SER CONSEJERO.

En lo relativo a sus condiciones de remuneración, la compañía ha detallado que el nuevo consejero percibirá una retribución fija anual de 45.000 dólares australianos (unos 27.200 euros) como miembro del consejo de administración.

Asimismo, se incorporará al Comité de Remuneraciones y Nombramientos de la cotizada, lo que le reportará un pago adicional de 15.000 dólares australianos anuales (unos 9.000 euros).

Como parte de su esquema de incentivos ligado a la permanencia, se le han concedido dos millones de opciones sobre acciones (opciones no cotizadas) ejercitables a un precio de 0,80 dólares australianos cada una antes del 30 de septiembre de 2028, las cuales consolidarán tras un periodo de 18 meses de servicio continuado.