Exceltur aboga por una gobernanza turística "institucionalizada" y reformular la promoción exterior

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, ha reclamado la necesidad de evolucionar hacia una gobernanza turística más profesional e "institucionalizada" que permita al sector afrontar la "normalización" de los ritmos de crecimiento tras el auge post-pandemia.

Las previsiones de la Alianza para la Excelencia Turística de cara a 2026 son un escenario de normalización, sujeto a la creciente incertidumbre global y bajo la hipótesis de que no sumará restricciones a la movilidad turística entre países.

Desde Exceltur se estima que el PIB Turístico en España crecerá un 2,4% en términos reales durante 2026 (un 5% en nominales), muy similar al crecimiento de 2025 y situándose ligeramente por encima de la economía española (+2,2% en reales y +4,4 en nominales, según previsiones del Banco de España), gracias a la generación de 229.372 millones de euros de valor añadido, que elevará al 13,1% su contribución a la economía española.

En una entrevista concedida a Europa Press en la antesala del 13 Foro Exceltur que se celebrará el próximo martes 20 de enero, Perelli ha subrayado que el gran desafío de los próximos años para el turismo español será "superar esa normalización de crecimientos mucho más modestos" mediante una alineación "total" entre las administraciones y las empresas.

Bajo el lema 'Gobernando nuestro futuro, por un turismo que suma', el XIII Foro Exceltur que se celebrará el 20 de enero en Madrid, reivindicará una gobernanza turística más transversal y profesional necesaria para "maximizar resultados".

En este punto ha defendido que la colaboración público-privada debe dejar de ser meramente consultiva para estar integrada en los organismos de decisión. Como ejemplo, ha propuesto reformular la gestión de la promoción exterior: "Lo que debería reflejar esa gobernanza institucionalizada es un Turespaña donde esté sentado en el consejo el sector privado y las comunidades autónomas, y se tomen de manera conjunta las decisiones de marketing y promoción internacional".

A su juicio, una cooperación más estructurada permitiría ganar economías de escala, capacidad de actuación y profesionales especializados en nuevas herramientas, desde redes sociales hasta los canales digitales emergentes.

Exceltur plantea como reto de 2026 "batir al mercado" y crecer por encima del 2,4% previsto a través de un turismo que sume: facilitando la inversión empresarial en mejora de producto, en vez de establecer sobrecargas, agilizar la inversión pública en infraestructuras y sistemas de gestión que favorezcan la accesibilidad y la movilidad en los destinos, intensificar la lucha contra el intrusismo y la oferta ilegal de servicios turísticos, especialmente en el caso de las viviendas, y la modificación de los incentivos necesarios para reducir el absentismo laboral.

PRIORIDADES: INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y VIVIENDA TURÍSTICA.

Entre las grandes prioridades que, a juicio de Exceltur, debe abordar la futura hoja de ruta turística nacional, Perelli destaca en primer lugar el refuerzo de las infraestructuras de accesibilidad y conectividad tras los cuellos de botella vividos en 2025 en aeropuertos, estaciones y puertos.

"Son la puerta de entrada a España y la forma en la que se mueven tanto los turistas como los propios españoles", advierte, reclamando que se sitúen en el centro de las decisiones de inversión pública.

En segundo lugar, apunta a la gestión de la movilidad y de la presión humana en los destinos, recordando que el 88% de esa presión procede de la población residente y no del turismo-. Perelli insiste en que gestionar la capacidad de acogida debe convertirse en una prioridad de las administraciones en los lugares de mayor atractivo turístico.

El tercer gran eje es la lucha contra la ilegalidad y el reequilibrio de la vivienda turística, para impedir un crecimiento desbordante y su impacto sobre la realidad urbana y el parque residencial disponible.

El vicepresidente ejecutivo vincula esta cuestión con la prioridad social de la vivienda y pone en valor la futura 'ventanilla única digital' en el marco del nuevo marco regulatorio y tecnológico impulsado por la UE y España, como herramienta para mejorar el control de la oferta.

INVERSIÓN PRIVADA, PRODUCTIVIDAD Y PRESIÓN FISCAL.

Perelli defiende como "crucial" seguir favoreciendo la inversión privada en mejora de producto, reposicionamiento y diferenciación, sin que ello implique necesariamente aumentar la capacidad alojativa en destinos saturados.

Según el directivo, la hostelería (hoteles y restauración) se ha situado como el segundo sector donde más ha crecido la productividad en España en los últimos años, con un aumento del 13% gracias precisamente a ese esfuerzo inversor.

Frente a este contexto, muestra preocupación por que algunas administraciones se centren en "penalizar o sobrecargar con nuevos impuestos y tasas" la actividad turística, "cuando el camino debería ser incentivar la inversión que se traduce en más empleo, mejores condiciones laborales y mayores salarios".

IMAGEN SOCIAL, EMPLEO Y ABSENTISMO.

Exceltur mantiene como una de sus grandes líneas de trabajo la mejora de la imagen y el prestigio social del turismo en España, que quiere consolidar como "aliado" de los destinos y no como problema.

Para ello, Perelli considera imprescindible "hacer muy bien" aquello que la sociedad percibe que no se gestiona adecuadamente, desde la capacidad de acogida, hasta la ordenación del excursionismo y la lucha contra la masificación en determinados momentos y lugares.

En el plano laboral, el vicepresidente ejecutivo destaca el esfuerzo del sector por reducir la temporalidad, que ha pasado -según los datos que maneja Exceltur- del 30% al 8%, situándose incluso por debajo del promedio de la economía española, en torno al 13%.

Añade que los incrementos salariales pactados en convenios turísticos en los últimos dos años se sitúan por encima de la media y por encima de la inflación, reflejando un mayor reparto de los buenos resultados empresariales, si bien reconoce que la percepción de precariedad no ha desaparecido del todo.

Perelli identifica un nuevo foco de inquietud empresarial: el absentismo laboral, que califica de "problema del conjunto de la sociedad española" y que en algunos destinos turísticos alcanza tasas del 20%, como Canarias, donde "uno de cada cinco trabajadores no va a trabajar".

Considera que se trata de un fenómeno de carácter "más sociológico" que exige un análisis profundo, en paralelo a la dificultad generalizada para atraer talento en un contexto de cambio demográfico que afecta tanto al turismo como a otros sectores profesionales.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PERSPECTIVAS 2026

De cara a 2026, la inteligencia artificial se perfila como el factor más positivo para el sector turístico español, por delante incluso de los resultados de la inversión en mejora de producto y capacidad productiva. Esto demostraría en su opinión que las empresas perciben la IA como una gran oportunidad para ganar eficiencia y mejorar la relación con el cliente, pese a los temores sociales sobre su impacto en el empleo.

Finalmente, Perelli, que ha asumido recientemente la vicepresidencia ejecutiva tras años vinculado a la organización, asegura que quiere imprimir a Exceltur un sello de máximo rigor y de "ganas de colaborar" con administraciones y empresas.

"Que se nos reconozca como los primeros dispuestos a colaborar cuando se nos llama", resume, en línea con el espíritu del lema del foro y con la apuesta de la alianza empresarial por una gobernanza turística que "sume" en beneficio del conjunto del país.