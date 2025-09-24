Excluidas de negociación las acciones de Minor Hotels Europe & Americas a partir del 25 de septiembre

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, han comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la exclusión de negociación de las acciones de Minor Hotels Europe & Americas, tras la oferta pública de adquisición (OPA) formulada por MHG Continental Holding.

En total, quedan excluidas 435.745.670 acciones de la hotelera con un valor nominal de 2 euros cada una y un capital social admitido de 871,49 millones de euros. La exclusión tendrá efectos a partir del 25 de septiembre.

Minor Hotels Europe & Americas dejará de cotizar en bolsa tras completarse la OPA de exclusión con una tasa de aceptación del 87% por parte de los accionistas minoritarios, a un precio de 6,51 euros por acción.

La exclusión bursátil tiene como objetivo la simplificación operativa, reducción de costes y mejora de flexibilidad corporativa dentro del grupo Minor International.

La compañía afirma que la medida facilitará la toma de decisiones, potenciará sinergias y aumentará el valor para los socios, además de eliminar los gastos recurrentes asociados a la cotización en Bolsa.