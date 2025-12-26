Las exportaciones de frutas y hortalizas cerrarán con un alza del 5%, según las previsiones de Fepex

Archivo - Cajas de piezas de frutas en un mercado de la Comunidad de Madrid, a 12 de junio de 2024, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones españolas de frutas y hortalizas frescas cerrarán este 2025 con un crecimiento del 5% y superará los 18.000 millones de euros, mientras que el volumen será menor a los 12,2 millones de toneladas de 2024, según las estimaciones de Fepex.

Por otro lado, Fepex, en su resúmen de 2025, ha destacado que este año la política comercial ha estado marcado por la negociación de acuerdos comerciales de la UE con países terceros, como el de Mercosur y Marruecos, al igual que por la aprobación de aranceles por parte de Estados Unidos.

La Federación ha señalado que en general se ha percibido una tendencia a utilizar el sector agrícola como moneda de cambio, en estas negociaciones para obtener ventajas en otros sectores.

Así, no esconde su preocupación por Mercosur y especialmente por el acuerdo de la Comisión Europea y Marruecos del 2 de octubre, que deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y que permitirá que las frutas y hortalizas procedentes del Sahara, con importantes y crecientes volúmenes de producción, y con planes del país magrebí de multiplicar su superficie de cultivo en los próximos cinco años, obtengan las mismas concesiones arancelarias que ya tienen las producciones marroquíes.

En el ámbito de la política agraria, la CE presentó el 19 de febrero su Visión de la Agricultura y posteriormente, el 16 de julio, presentó el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y el paquete legislativo de la nueva PAC, valorando Fepex que la inclusión del presupuesto destinado a la política agrícola en un fondo más amplio en el que se incluye también los fondos de cohesión, entre otros, supone restar importancia y recursos a la PAC, lo que es contrario a conseguir una mayor soberanía alimentaria en la UE, uno de los objetivos planteados por la propia Comisión Europea.

Respecto a la promoción, Fruit Attraction cerró su 17 edición con "muy buenos" resultados y crecimientos en todos los parámetros, tanto en en asistencia, con 121.137 profesionales procedentes de 152 países, un 3% más que el año anterior, así como en empresas expositoras, con 2.485, un 13% más; y en superficie, con 78.212 metros cuadrados netos, con un incremento del 11%.

A nivel interno, Fepex ha tenido un año de cambios con la toma de posesión de Cecilio Peregrin como nuevo presidente de la Federación, nombrado en diciembre de 2024 y la incorporación en julio de Ignacio Antequera como nuevo director, sucediendo a Jose María Pozancos, que ocupó este cargo durante 33 años.