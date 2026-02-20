Ezentis duplica pérdidas en 2025 pero dispara sus ingresos hasta los 34,4 millones de euros

Archivo - Edificio de la sede de Ezentis en Madrid, en Madrid (España)- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Ezentis registró pérdidas atribuidas de 3,2 millones de euros en 2025, prácticamente el doble que en 2024, cuando obtuvo un resultado negativo de 1,67 millones de euros, según ha informado este viernes el grupo tecnológico a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No obstante, los ingresos de la compañía se multiplicaron por más de dos en el ejercicio, hasta sumar 34,4 millones de euros, un 146% más que en 2024, impulsados por la ampliación del perímetro de consolidación tras la adquisición de EDA y Elías Equipamientos, ha explicado la empresa.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Ezentis alcanzó en 2025 el millón de euros, frente al Ebitda negativo de 1,9 millones de euros del año anterior.

El grupo ha señalado que esta evolución de su Ebitda refleja su mejora operativa, apoyada en la ampliación del perímetro de consolidación y en la implementación de medidas de eficiencia, control y optimización del gasto.

A cierre de 2025, el patrimonio neto de Ezentis se situó en 5,4 millones de euros, frente a los -3,6 millones de un año antes, debido a las ampliaciones de capital vinculadas a las adquisiciones de EDA y Elías Equipamientos, así como a la conversión de tres disposiciones de Global Tech Opportunities y los préstamos convertibles suscritos con Eléctrica Nuriel y Coenersol. "Todo ello ha contribuido al fortalecimiento del balance del grupo", ha resaltado la compañía.

LOGRA CONTRATOS POR MÁS DE 32 MILLONES

Por su parte, la deuda financiera neta de Ezentis se situó en 6,6 millones de euros al finalizar 2025, "en niveles controlados y en línea con lo previsto, consistentes con la estrategia del grupo y con la fase de expansión en la que se encuentra", ha afirmado la empresa.

El grupo se adjudicó contratos durante el ejercicio 2025 por un importe superior a 32 millones de euros, reflejando el "impulso comercial y el fortalecimiento de su posicionamiento en el mercado".

Por otra parte, con el objetivo de ofrecer una visión "normalizada" del desempeño de la firma tras la adquisición de EDA y Elías Equipamientos, Ezentis ha elaborado magnitudes financieras proforma, considerando la contribución anual completa de ambas compañías, así como la normalización de gastos no recurrentes asociados a operaciones corporativas y otros costes extraordinarios.

Así, los ingresos proforma del ejercicio 2025 se situarían en 42,3 millones de euros, lo que supone el triple que en 2024. De su lado, el Ebitda proforma alcanzaría los 2,2 millones, lo que representa una mejora de 4,1 millones de euros respecto al ejercicio anterior.

En el marco del plan estratégico 2025-2028, presentado al mercado el pasado mes de mayo, Ezentis definió una hoja de ruta basada en un modelo de crecimiento orgánico e inorgánico, con el objetivo de duplicar ingresos y triplicar Ebitda al final del periodo. En dicho plan, la empresa estableció como referencia para 2025 unos ingresos de 36 millones y un Ebitda de 3 millones de euros.

En este contexto, los ingresos proforma de 2025, con 42,3 millones, se sitúan por encima del objetivo inicialmente previsto para el ejercicio, mientras que el Ebitda proforma, con 2,2 millones de euros, refleja la "mejora de la rentabilidad operativa" del grupo en términos normalizados, si bien todavía por debajo del objetivo fijado para 2025.

No obstante, la compañía ha señalado que continúa avanzando en la integración de los negocios adquiridos y en la captura de sinergias que permitirán una mejora progresiva de los márgenes en línea con sus objetivos estratégicos.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y NUEVAS OPORTUNIDADES DE EXPANSIÓN

Durante el ejercicio 2025, Ezentis llevó a cabo varias operaciones de crecimiento inorgánico, destacando la adquisición de EDA, en la que el grupo alcanzó una participación del 60%, así como la incorporación del 55,652% de Elías Equipamientos. La compañía se encuentra trabajando en la preparación de una actualización de su plan estratégico 2025-2028, que prevé presentar al mercado durante la primera quincena de marzo.

Anabel López, consejera delegada de Grupo Ezentis, ha destacado que los resultados de 2025 reflejan la consolidación de la nueva etapa de Ezentis, "con un fuerte crecimiento de los ingresos y un Ebitda positivo". Por su parte, José Elías, presidente no ejecutivo del grupo, ha asegurado que Ezentis "ha recuperado escala y capacidad de crecimiento, consolidando una base operativa más sólida".

"Seguimos trabajando en nuevas oportunidades de expansión, combinando crecimiento orgánico con operaciones de M&A selectivas que complementen el perímetro, con un enfoque claro en la rentabilidad y en la generación de valor para el accionista", ha añadido.