Ezentis obtiene la certificación del Esquema Nacional de Seguridad a través de su filial CYS

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ezentis ha obtenido la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), en su nivel medio, a través de su filial Grupo Comunicación y Sonido (CYS), según ha informado este miércoles el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La certificación ENS es una acreditación oficial que garantiza que una organización cumple con los requisitos de seguridad establecidos por el Real Decreto 311/2022, diseñado para proteger la información y los sistemas de la Administración pública y sus proveedores.

El ENS distingue tres niveles de cumplimiento -bajo, medio y alto- en función del impacto potencial de un incidente de seguridad.

En este caso, la filial de Ezentis ha obtenido la certificación en el nivel medio, que aplica a entornos con información sensible cuya integridad y disponibilidad son críticas para la operativa.

"Este hito permite a Grupo Ezentis reforzar su posición como proveedor tecnológico de confianza y continuar participando en concursos y licitaciones públicas, cumpliendo con las exigencias normativas en materia de ciberseguridad", ha destacado la compañía.

El Esquema Nacional de Seguridad es de obligado cumplimiento para toda la Administración pública y para las empresas que colaboran con ella mediante el uso de medios electrónicos. El organismo responsable de su supervisión es el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Para la obtención de esta certificación, Ezentis ha contado con la colaboración de IMQ Ibérica, entidad especializada en auditoría y certificación.

"Este nuevo logro se enmarca en la nueva etapa de transformación de Ezentis, que bajo el lema 'The Smartest Solutions', reafirma su compromiso con la excelencia operativa, el crecimiento rentable y la creación de valor sostenible para sus accionistas", ha recalcado el grupo.