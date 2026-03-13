Las Fallas disparan un 33% las reservas de hoteles en Valencia y los precios se mantienen, según SiteMinder

Imagen de las Fallas de Valencia - SITEMINDER

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las reservas hoteleras en Valencia para la semana de Fallas han registrado un incremento del 33,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos facilitados por la plataforma de gestión hotelera SiteMinder.

El informe revela que, pese al fuerte repunte de la demanda para las fechas comprendidas entre el 15 y el 19 de marzo, la tarifa media diaria (ADR) se ha mantenido estable con un ligero ajuste a la baja del 0,4% en comparación con las fiestas de 2025.

No obstante, el impacto de la festividad en los precios es significativo si se analiza respecto al resto del mes. El precio medio por habitación durante los días clave de las Fallas se sitúa en 276 euros, lo que supone un encarecimiento del 21,05% frente a la media de 228 euros registrada para el conjunto de marzo de 2026.

En términos interanuales, el coste medio de la estancia en el tercer mes del año ha subido un 6,2%, pasando de los 214,7 euros de 2025 a los actuales 228 euros.

El análisis de SiteMinder también detecta un cambio en el comportamiento del viajero, que ha aumentado la antelación en sus reservas en un 7,1%.

Los turistas planifican su estancia con una media de 69,49 días de antelación, frente a los 64,90 días registrados el ejercicio anterior. Por el contrario, la duración media de la estancia se mantiene sin cambios significativos, situándose en 2,1 noches.