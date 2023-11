Las familias españolas gastarán una media de 440 euros en la campaña de Navidad, según un estudio

El 83% considera que han sido perjudicados por la inflación y la

subida de precios



MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las familias españolas gastarán una media de 440 euros durante la campaña de Navidad, según los datos del estudio 'Keeping Pace with Consumer Trends: A Guide to the Holidays', realizado por Google España e Ipsos.

En concreto, el informe muestra que 83% de las familias españolas encuestadas considera que han sido perjudicados por la inflación y la

subida de precios.

De esta forma, el 64% de las personas encuestadas esperará para conseguir mejores descuentos, mientras que un 49% está a favor de espaciar el tiempo entre compras, en vez de comprar todo en una semana.

La temporada de compras de Navidad es el evento más importante del año para el sector minorista español, ya que en este periodo se producen más del 30% de las ventas 'online' y se realizan el 31% de las búsquedas.

Así, los consumidores muestran su interés por las compras navideñas en los meses anteriores, ya que uno de cada cinco asegura que suele comenzar a pensar en los regalos de Navidad y Reyes en septiembre con especial fijación en lo que ven 'online'.

De esta forma, el informe muestra que el 60% afirma encontrar descuentos más atractivos después de Navidad, por lo que la mayoría prefiere retrasar las compras a después de esas fechas.

Respecto a dónde comprarán los regalos, el 49% afirma que valoran positivamente poder acudir a una tienda física a la hora de hacer sus compras, aunque el 57% asegura que suele ver en Internet si el producto que quieren comprar se encuentra en una tienda física.