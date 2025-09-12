Farlabo Cosmetics adquiere la marca de cosmética Anne Möller

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Farlabo Cosmetics, empresa española especialista en la distribución de fragancias y productos cosméticos, ha adquirido la marca de cosmética Anne Möller, según ha anunciado ONEtoONE Corporate Finance, que ha asesorado a Farlabo en la operación.

En concreto, Farlabo asumirá la gestión integral de la marca, incluyendo el desarrollo interno de producto, la producción, la estrategia de comunicación y la distribución.

Según la compañía, se trata de una operación que supone un "hito estratégico" para Farlabo, al fortalecer su porfolio con una "marca de prestigio" que complementa sus actuales categorías de negocio, ampliando su cartera de marcas propias.

En la actualidad, Farlabo distribuye 41 marcas, entre las que se encuentran Dolce & Gabbana, Rochas o Montblanc; y con la adquisición de Anne Möller, la empresa adquiere una cosmética que especialmente opera en segmentos de cuidado facial y protección solar.