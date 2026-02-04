La farmacéutica suiza Novartis ganó 11.830 millones en 2025, un 17,1% más, y mejora el dividendo anual

Archivo - Logo de Novartis. - NOVARTIS - Archivo

La farmacéutica suiza Novartis registró un beneficio neto atribuido de 13.984 millones de dólares (11.830 millones de euros) en 2025, lo que representa un avance del 17,1% respecto del resultado contabilizado el ejercicio anterior.

Las ventas netas se situaron en los 54.532 millones de dólares (46.133 millones de euros), un 8,4% más, aunque también se anotaron otro tipo de ingresos por 2.142 millones de dólares (1.812 millones de euros), un 52,5% más.

La suma de costes de producción, comercialización, administración o I+D, entre otros, ascendió a 39.030 millones de dólares (33.019 millones de euros), un 5% más.

Ya solo en el cuarto trimestre, Novartis tuvo unas ganancias de 2.409 millones de dólares (2.038 millones de euros) y una cifra de negocio neta de 13.336 millones de dólares (11.282 millones de euros), un 14,5% menos y un 1,4% más, respectivamente.

"Novartis obtuvo unos sólidos resultados en 2025, con un alza en las ventas de más del 7% y una expansión de los márgenes pese a la importante salida al mercado de genéricos en Estados Unidos. Kisqali, Kesimpta, Pluvicto, Scemblix y Cosentyx continuaron con su sólida trayectoria como vectores de crecimiento", ha afirmado el consejero delegado de Novartis, Vas Narasimhan.

PREVISIONES, DIVIDENDO Y CAMBIOS

De cara a 2026, la multinacional espera que las ventas netas se incrementen entre un 1% y un 3%, mientras que el resultado operativo retrocederá por idéntico rango. Además, se ha propuesto mejorar un 5,7% el dividendo por 2025 hasta los 3,70 francos suizos (4,04 euros).

Novartis ha comunicado que uno de sus miembros del consejo de administración, Daniel Hochstrasser, no optará a la reelección y que se nominará al oncólogo Charles Swanton para el órgano rector. El resto de integrantes serán reelegidos.