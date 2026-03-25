Fastweb y Vodafone Italia ejercen el derecho a rescindir el contrato marco de servicios con Inwit

Archivo - FILED - 09 May 2018, North Rhine-Westphalia, Duesseldorf: A general view of the Vodafone logo in front of the Vodafone Germany headquarters. Photo: Federico Gambarini/dpa - Federico Gambarini/dpa - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fastweb y Vodafone Italia han notificado la rescisión del Contrato Marco de Servicios (CMS) suscrito con Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit), relativo al uso y gestión compartida de emplazamientos y torres de telecomunicaciones para sus redes móviles, en pleno cumplimiento de las disposiciones contractuales, según ha informado Swisscom este miércoles en un comunicado.

De acuerdo con el plazo de preaviso estipulado en el acuerdo, el CMS finalizará formalmente a finales de marzo de 2028.

Swisscom precisó que Fastweb y Vodafone Italia iniciarán conversaciones con Inwit para acordar un plan de migración que se extenderá durante varios años --tal como contempla el acuerdo marco de servicios (MSA)-- con el objetivo de garantizar la continuidad operativa hasta marzo de 2028 y posteriormente.

En este contexto, el plan de migración se apoyará en acuerdos con proveedores de infraestructura pasiva de terceros y en iniciativas conjuntas en las que participen ambas compañías.

Según Swisscom, la decisión de rescindir el MSA se debe a que los costes de las torres de Inwit superan los niveles de mercado y a la negativa de la compañía italiana a iniciar negociaciones "formales" para adecuar los precios a las condiciones estándar del sector.

"Los precios superiores a los del mercado de Inwit reducen la capacidad de Fastweb y Vodafone Italia para realizar las inversiones necesarias con el fin de mantener redes móviles de alta calidad y apoyar la digitalización de Italia", señaló el grupo suizo.

Swisscom añadió que la rescisión de los acuerdos con Inwit permitirá a Fastweb y Vodafone Italia redirigir progresivamente los recursos financieros hacia el desarrollo de nuevas infraestructuras, mejorar la calidad y cobertura de la red, acelerar el despliegue de la tecnología 5G y mantener su actual nivel de inversión, cifrado en unos 1.500 millones de euros anuales.

Fastweb y Vodafone Italia confirmaron que todas las actuaciones emprendidas cumplen "plenamente" con las disposiciones del MSA, incluido el derecho a rescindir el acuerdo con un preaviso de dos años y efectos a partir de finales de marzo de 2028.

Tras el cambio de control de Inwit ocurrido en diciembre de 2020 --tal como se define inequívocamente en el MSA--, la compañía italiana no ejerció su opción de prórroga del contrato, por lo que sigue vigente la duración original del acuerdo.

En respuesta a las reiteradas declaraciones públicas de Inwit, que sostiene que el contrato en vigor se extiende hasta 2038, Fastweb y Vodafone han presentado una demanda ante los tribunales competentes para hacer valer su derecho contractual a rescindir el MSA.

Fastweb y Vodafone Italia utilizan las torres y emplazamientos de Inwit para alojar sus equipos de red, en el marco de contratos que permiten optimizar costes y acelerar el desarrollo de servicios de nueva generación como la 5G.

La operadora suiza de telecomunicaciones Swisscom suscribió en marzo de 2024 un acuerdo vinculante con Vodafone Group para la adquisición del 100% de Vodafone Italia por un importe de 8.000 millones de euros, con el objetivo de fusionarla con Fastweb, su filial en el país transalpino.

TIM FORMA UNA 'JOINT VENTURE'

Telecom Italia (TIM) ha formado una 'joint venture' con Fastweb, filial de Swisscom, y Vodafone para construir y gestionar 6.000 torres de telecomunicaciones en Italia, en una operación destinada a reducir costes futuros y acelerar el despliegue de infraestructuras de nueva generación.

El acuerdo no vinculante pasa por el desarrollo y la gestión de nuevas torres de telefonía móvil --infraestructura pasiva-- en Italia, con la perspectiva de construir hasta 6.000 nuevas estaciones base en una iniciativa conjunta que también busca acelerar el despliegue nacional de la red 5G.