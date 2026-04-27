Felipe VI destaca el papel de España como destino de inversión en la clausura del 'Invest in Spain Summit'

Archivo - El Rey Felipe VI inaugura el Foro Internacional 'Invest in Spain Summit', en el Casino de Madrid, a 28 de abril de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha clausurado este lunes el foro 'Invest in Spain Summit', donde ha destacado las fortalezas de España como destino de inversión extrajera y ha resaltado la "valiosa oportunidad" del foro --que ha reunido a 75 multinacionales de 25 países-- para fortalecer lazos y abrir nuevas vías de cooperación entre España y las diferentes compañías.

"España ofrece un marco predecible para la inversión, con un sólido sistema jurídico, una fuerte vocación europea y un compromiso duradero con la cooperación internacional, reforzado además por nuestros profundos vínculos con América, la cuenca mediterránea y África", ha afirmado en su discurso Felipe VI.

Igualmente, el rey ha indicado que España es una economía "dinámica y abierta al mundo", con mención especial a los casi 100 millones de visitantes que llegaron al país durante el año pasado.

"Hoy, nuestra fortaleza reside en nuestra capacidad para crear valor a través de la calidad, la innovación y nuestra capacidad de transformación y generación de oportunidades a largo plazo", ha defendido.

Entre otras cuestiones, ha mencionado que España se encuentra en el puesto número 12 en inversión extranjera directa y que se sitúa como el tercer país receptor mundial de proyectos de energías renovables de última generación.

También ha asegurado que el mundo se encuentra en un momento de gran incertidumbre en el que "hacer predicciones es más difícil y arriesgado que nunca". Por ello, Felipe VI ha asegurado que es necesario defender los principios que "han impulsado la prosperidad a lo largo del tiempo".

"Es importante recordar que durante décadas, el crecimiento global se ha basado en un sistema fundamentado en normas, apertura y cooperación, un marco que ha permitido a las empresas operar con libertad, dominio y previsibilidad. Hoy, ese equilibrio se encuentra bajo una enorme presión", ha sostenido.

Por último, el monarca ha pedido a los presentes en el foro que "exploren, expandan y desarrollen" sus proyectos en España a través de la colaboración constante, el diálogo y el apoyo a estas iniciativas.

"En este contexto, no solo buscamos inversión, sino también alianzas en un lugar donde los proyectos echan raíces, crecen y perduran, donde las ideas se convierten en acción y la acción se transforma en progreso compartido", ha concluido Felipe VI.