Ferrovial desarrollará un campus de centros de datos en Alcobendas (Madrid) tras invertir 1.000 millones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo.- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ferrovial desarrollará un campus de centros de datos en Alcobendas (Madrid) con una inversión de 1.000 millones de euros y una capacidad superior a los 100 megavatios (MW), según ha adelantado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Este proyecto de la empresa Ferrovial en Alcobendas supondrá un paso más en la consolidación de la región "como referencia digital" del sur de Europa, tal y como ha señalado la presidenta en un encuentro informativo organizado por el diario '20minutos'.

"Es un proyecto que va en la línea de lo que estamos trabajando desde nuestra Consejería de Digitalización", ha afirmado, destacando especialmente las prestaciones de la Tarjeta Sanitaria Virtual que está "salvando muchas vidas y detectando de manera precoz muchísimas enfermedades".

Díaz Ayuso ha subrayado que la Comunidad de Madrid tiene la mayor presencia de empresas de alta tecnología y centros de datos en España, y la segunda en Europa con mayor número de profesionales en este sector.

Este futuro complejo tecnológico alcobendense cuenta ya con los informes favorables en materia de urbanismo, estrategia digital y transición energética, así como la licencia de movimiento de tierras que habilita el comienzo de las obras para su construcción.

La primera fase del campus, en la que está previsto alcanzar 60 MW de potencia y la creación de medio centenar de empleos directos indefinidos, ha sido declarada Proyecto de Especial Interés por la Aceleradora de Inversiones regional, entidad que permite agilizar y coordinar toda la tramitación administrativa de las grandes infraestructuras, han indicado desde el Gobierno regional.

Se localizará en cuatro parcelas urbanizadas recogidas en el Plan Parcial de Valdelacasa, con planeamiento y gestión urbanística aprobada y con uso terciario compatible con centro de datos.

"Las políticas liberales de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atraen empleo, riqueza, innovación y oportunidades de crecimiento y Alcobendas tiene las puertas abiertas a cualquier empresa que quiera invertir en nuestra ciudad", ha asegurado la alcaldesa, Rocío García Alcántara, según recoge el Ayuntamiento en un comunicado.

La primera fase del campus, denominada MAD 01, levantará un centro de datos en la Avenida Monte de Valdelatas, 10-16 de la ciudad, ha indicado el Consistorio. Contará con una superficie construida de 21.900 metros cuadrados sobre una parcela de aproximadamente.

Desde su creación en 2023, la Aceleradora de la Comunidad de Madrid ha declarado 17 proyectos de Especial Interés, que suman una inversión global cercana a los 9.000 millones de euros y más de 5.000 empleos.

Once de ellos corresponden a centros de procesamiento de datos, cuatro al ámbito biofarmacéutico, uno a energías renovables y otro a logística. Actualmente hay además cuatro iniciativas en cartera cuya viabilidad se está estudiando.