Ferrovial nombra a Sanjay E. Sarma nuevo consejero en sustitución de José Fernando Sánchez-Junco

Sanjay E. Sarma, consejero de Ferrovial - WORLD ECONOMIC FORUM

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Ferrovial ha nombrado a Sanjay E. Sarma nuevo consejero no ejecutivo de la compañía, tras producirse la renuncia de José Fernando Sánchez-Junco como consejero no ejecutivo independiente, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sarma es licenciado en Ingeniería Mecánica por el Indian Institute of Technology, posee un máster en Ingeniería Mecánica por Carnegie Mellon University y es doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad de California (Berkeley).

Ha desempeñado diversos cargos académicos y de liderazgo en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), entre ellos el de titular de la Cátedra Fred and Daniel Fort Flowers de Ingeniería Mecánica, decano de Open Learning, director de Digital Learning y vicepresidente de Open Learning. Asimismo, es fundador de MIT Auto-ID Labs, iniciativa enfocada al desarrollo y la implantación de tecnologías relacionadas con el Internet de las Cosas (IoT).

Además de su trayectoria académica, Sarma es cofundador y consejero de Fortify-Grid y miembro del consejo de administración de Aclara Resources. Asimismo, asesora a diversas compañías de los sectores tecnológico y energético.

Por su parte, Sánchez-Junco ha estado vinculado al grupo Ferrovial durante más de dos décadas, siendo miembro del consejo de administración de Cintra entre 2004 y 2009 e incorporándose al consejo de Ferrovial en 2009. Durante su mandato, ha desempeñado diversas responsabilidades como miembro de la comisión Ejecutiva y de la comisión de Nombramientos y Retribuciones, que también presidió. También fue consejero coordinador.