Ferrovial obtiene un beneficio operativo de 848 millones hasta septiembre, un 12% menos por extraordinarios

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MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ferrovial obtuvo un beneficio operativo de 848 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un retroceso del 12% respecto a los 966 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior, como consecuencia de las mayores plusvalías obtenidas el año pasado por la venta de activos.

Más allá de este impacto, los ingresos aumentaron un 7,1% en este periodo, hasta los 7.402 millones de euros, con incrementos en todas sus divisiones, excepto en la de aeropuertos, que cayó un 14,4%, hasta los 73 millones de euros, debido a la afectación de la guerra en Irán sobre el tráfico aeroportuario.

Respecto al resto de negocios, la división de construcción elevó sus ventas un 7,6%, hasta los 5.832 millones de euros, con un margen ajustado en esta rama del 4,1%, superando el objetivo a largo plazo fijado por la compañía del 3,5%. La cartera de pedidos de construcción alcanzó un máximo histórico de 18.994 millones de euros, un 8,2% más, aunque no incluye 8.745 millones de euros en contratos preadjudicados.

En la división de autopistas, la cifra de negocio avanzó un 11%, hasta alcanzar los 1.134 millones de euros, impulsada por la contribución de Norteamérica, donde los carriles exprés registraron una evolución favorable de los ingresos por transacción, mientras que la compañía recibió 524 millones de euros en dividendos procedentes de sus proyectos de autopistas en este continente.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado total del grupo ascendió a 1.210 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio, un 17,4% más. La posición de liquidez excluyendo proyectos de infraestructuras se situó en 5.071 millones de euros, mientras que la posición neta de caja consolidada sumó 1.660 millones de euros.

"Los resultados de los primeros nueve meses de 2026 ponen de manifiesto la fortaleza del modelo de negocio de Ferrovial, impulsado por el sólido desempeño de nuestras divisiones de Autopistas y Construcción, especialmente en Norteamérica. Creemos que nuestra apuesta por infraestructuras de alta calidad en mercados en crecimiento sigue posicionándonos favorablemente para generar retornos atractivos", afirmó su consejero delegado, Ignacio Madridejos.