Ferrovial repartirá a partir del 3 de diciembre un dividendo de 342 millones en efectivo o nuevas acciones

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ferrovial repartirá a partir del 3 de diciembre un dividendo a cuenta de 342 millones de euros, que los accionistas podrán recibir en efectivo o en acciones, con cargo a reservas, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la empresa capitaneada por Rafael del Pino ha anunciado un dividendo flexible ('scrip dividend') a cuenta de los resultados de 2025, cuyo importe por acción se determinará sobre la base del número de acciones en circulación en la fecha 'ex-dividendo', que se espera sea anunciada al mercado el 23 de octubre de 2025.

Los títulos de Ferrovial cotizarán 'ex-dividendo' a partir del 24 de octubre de 2025 en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en Euronext Amsterdam, y a partir del 27 de octubre de 2025 en el Nasdaq's Global Select Market de Estados Unidos.

En cumplimiento de los requisitos de cotización aplicables, la fecha de registro del dividendo ('record date') será el 27 de octubre de 2025.

El número de acciones de Ferrovial necesarias para recibir una nueva acción de la compañía se determinará en función del precio medio ponderado por volumen (VWAP) de todas las acciones negociadas en las Bolsas españolas los días 7, 10 y 11 de noviembre de 2025.

CALENDARIO

Ferrovial ha detallado el calendario estimado de su dividendo a cuenta correspondiente a 2025, que comenzará el 23 de octubre con el anuncio del dividendo en efectivo por acción. Las acciones cotizarán 'ex-dividendo' en Europa a partir del 24 de octubre y en Estados Unidos desde el 27 de octubre, fecha que también se establecerá como la de registro del dividendo ('record date').

Entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre de 2025 se abrirá el periodo de elección para los accionistas de Ferrovial, que podrán optar por recibir el dividendo en efectivo o en acciones.

Finalmente, el 20 de noviembre de 2025 la compañía anunciará el ratio y el número de nuevas acciones que se emitirán, mientras que a partir del 3 de diciembre se efectuará tanto el pago del dividendo en efectivo como la entrega de los nuevos títulos.