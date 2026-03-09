FIAB pide medidas ante el impacto en los precios de los alimentos que tendrá el conflicto de Oriente Medio

El presidente de FIAB, Ignacio Silva, y el director general de Aecoc, José María Bonmatí, en la presentación de Alimentaria+Hostelco 2026 - SONIA ESTEBAN/EUROPA PRESS

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La industria alimentaria y el gran consumo han mostrado su "preocupación" sobre el impacto que puede tener en el sector el actual conflicto bélico que se está viviendo en Oriente Medio, por lo que piden medidas para paliar este impacto ya que reconocen que acabará impactando en el "bolsillo de los consumidores".

El presidente de FIAB, Ignacio Silva, ha destacado la "incertidumbre" tras el nuevo conflicto bélico. "Estamos muy preocupados, porque esta situación va asociada a impactos negativos en las empresas", ha asegurado en un encuentro con medios.

De esta forma, ha reconocido la alta "volatilidad" que hay en la actualidad y que por "mucha anticipación" que se tenga "estas cosas no las puedes tener en cuenta". "Veremos el impacto en la cuenta de resultados de las compañías y desgraciadamente son impactos que van a acabar en el bolsillo del consumidor porque son importantes y las compañías no pueden acomodarlos en sus cuentas de resultados. Aún no sabemos cuánto, pero lo que sabemos es que si esto se alarga tendrá un impacto negativo en el bolsillo del consumidor", ha alertado.

Cuestionado sobre una primera estimación del impacto en los precios de los alimentos, Silva ha avanzado que no disponen de cifras, pero recuerda que los "carburantes, transportes y seguros han subido inmediatamente cuando se desata el conflicto", al tiempo que ha avanzado que ya algunas compañías están desviando las navieras para que no pasen por el estrecho, lo que implica retrasos entre 10 y 15 días de las entregas. "Tenemos constancia de compañías que lo están sufriendo. Insisto, no tenemos cálculo del impacto, pero sabemos que va a ser elevado", ha asegurado.

En este contexto, Silva, que ha recordado que el sector alimentario es "estratégico" en España, ha abogado por reunirse pronto con el Gobierno para abordar posibles ayudas para paliar el impacto negativo de la subida de precios. "Esperamos sentarnos pronto con el Ministerio y ver qué tipo de ayudas podemos tener en las compañías para evitar parte de este impacto y que no caiga en los consumidores", ha explicado.

Respecto a una posible subida de precios de los alimentos, el presidente de FIAB cree la subida no será inminente, ya que las empresas trabajan todavía con los stocks. "Se verá en las próximas semanas, pero creo que hoy no podemos decir que hay un impacto del consumidor, peor sí que es cierto que no tardará mucho", ha alertado.

Por su parte, el director general de Aecoc, José María Bonmatí, también ha reconocido la "incertidumbre" que se está viviendo en la actualidad debido al impacto que está teniendo ya en las cadenas de suministro del sector.